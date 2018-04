Denuncian a empleado de la Dirección Departamental de Escuelas por ocupar horas cátedras sin haber concursado

En las últimas horas llegó una información a 03442, donde se hace una grave denuncia, contra un empleado de la Dirección Departamental de Escuelas de Concepción del Uruguay, del cual se preservan los datos filiatorios por cuestiones legales.

Según detalla esta denuncia, en este organismo trabaja PP, como empleado administrativo y su función es la de validar los trámites de las escuelas secundarias y de ello depende el sueldo de los docentes.

“Lo llamativo es que este señor también tiene 8 horas cátedra en la Escuela Secundaria N° 6 “Fraternidad” de Pronunciamiento y 4 horas cátedra en la Escuela Secundaria N° 9 “América” de Concepción del Uruguay. Esas 12 horas cátedra nunca fueron concursadas y están cargadas y validadas por PP. Normalmente es el rector quien carga los trámites y luego se validan en Departamental”.

Quien denuncia esta situación señala que “También corroboré que nunca hubo un concurso, ya que debería estar publicado en la página del CGE. Me consta que esta situación existe al menos desde el marzo de 2017. Denuncié la situación en la Dirección de Secundaria en el Consejo General de Educación y hasta ahora todo sigue igual. Lo comprobé porque tengo acceso al SAGE (sistema online donde aparece la situación, cantidad de horas, cargos de los docentes). Aparentemente, esta práctica de darle un plus a algunos empleados es común, lo grave es que esas horas le corresponden a una escuela y se utilizan para inflar el sueldo de algunos. Además, son horas para dictar determinado taller o espacio curricular y eso no pasa. O sea, son horas que les están robando a los alumnos, con la connivencia de los directivos”.

Quien envió la denuncia, destacó que lo hizo por no saber a quien recurrir y resalta que “Me parece terrible que la corrupción haya llegado a la educación!!!”

Finalizando explicó que ya dio aviso al gremio, pero hasta el momento no se avizoran medidas al respecto.

Ana María Díaz

Ante esta sorpresiva denuncia, 03442 dialogó con la directora Departamental de Escuela, la profesora Ana María Díaz.

La funcionaria se vio sorprendida por esta presunta irregularidad, por lo que tomó nota sin titubear y se comprometió a realizar los controles por intermedio del SAGE.

“Esto es muy serio. Yo no puedo controlar permanentemente estos casos, pero la denuncia la tomo en cuenta y ya mismo comenzaré con las diligencias. De ser necesario, una vez que constate esto, hablaré con el empleado y directivos, pero llegado el caso se deberá denuncia y tomar medidas, ya que esto sería un delito”, señaló la profesora Díaz.

Por su parte, desde AGMER Uruguay, confirmaron que no recibieron oficialmente ninguna denuncia, ya que esto se habría realizado de manera anónima sin la seriedad que un caso como este demanda.