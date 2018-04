“Denunciamos irregularidades en Becas Progresar 2018”

Desde la Coordinación Departamental de Educación de Jóvenes y Adultos Colón, repudiamos con profundo descontento las irregularidades del programa nacional “Becas Progresar” en su implementación del corriente año 2018.

Desde que surgió el programa en 2014, nunca hemos tenido problemas significativos con la implementación de este beneficio. Este año hemos tenido muchas dificultades para que nuestros jóvenes accedan a este beneficio económico y puedan continuar sus estudios. Más de quinientos beneficiarios 2017 perderán este programa durante este año.

Al parecer, el programa dejó de pertenecer a ANSES para ser traspasado al INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica). Esta institución no tiene representación oficial en los departamentos de la provincia por lo que articula con ANSES la recepción de los formularios con muchos inconvenientes de información y comunicación.

En las últimas semanas hemos registrado más de quinientas becas rechazadas sin ningún motivo valedero. No existe un criterio certero ni fundamentos que justifiquen los masivos rechazos de becas. Nuestros estudiantes (muchas veces personas de escasos recursos y con poca disponibilidad horaria) viajan hasta cien kilómetros para llevar la documentación a la dependencia de ANSES más cercana, pierden una mañana completa haciendo colas interminables para que luego cuando lleguen al mostrador, le rechacen la documentación presentada sin justificativos ni fundamentos fehacientes. Lo mismo sucede con las delegaciones de ANSES que recorren el departamento.

Además de ello, el sistema informático que permite cargar las becas terciarias y/o universitarias por internet es muy rudimentario y complejo, marca errores, no declara información correcta y muchas carreras terciaras y/o universitarias no aparecen cargadas, por lo que los alumnos no pueden completar el trámite y quedan privados de este derecho.

El problema también se acentúa con los Centros de Capacitación Laboral y Formación Profesional. En muchos casos, los alumnos son rechazados con la excusa de que el establecimiento “no está inscripto correctamente” siendo que cuenta con número de CUE establecido y reciente registro ante el INET.

El Programa PROGRESAR, fue implementado en Enero 2014, desde ése momento, muchos de nuestros jóvenes y adultos accedieron correctamente. Estas becas le ha permitido a nuestros estudiantes, pagar los pasajes de colectivo para ir a estudiar, comprar útiles, apuntes, fotocopias e inclusive, alguna que otra maquinaria, herramientas o insumos para trabajar en los cursos de formación profesional a los que asisten. Este año, lamentablemente no contaremos con ese beneficio económico que tanto ayudó a nuestros estudiantes. Esto obliga a que muchos estudiantes, a tan solo algo más de un mes de clases, hayan tenido que abandonar sus estudios porque no pueden costear los gastos de ir a una escuela, universidad o curso.

La inscripción 2018 de Becas Progresar finaliza en diez días y muchos de nuestros jóvenes verán truncados todos sus sueños y proyectos. Están perdiendo un derecho, un beneficio ganado años anteriores, este año quitado sin justas explicaciones.