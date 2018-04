Conmovedora marcha pidiendo justicia por Catalina De Gracia y contra el sistema judicial

A poco de cumplirse 5 meses del fallecimiento de la pequeña Catalina De Gracia, sus padres y amigos, acompañados por una gran cantidad de vecinos d Concepción del Uruguay, participaron de una marcha cargada de emoción y visibles muestras de pesar.

Tal como se había programado y difundido en todos los medios de prensa y redes sociales, la concentración tuvo lugar este miércoles alrededor de las 20:30, en la intersección de calles 9 de Julio y Juan Perón.

La movilización fue encabezada por Florencia Caminos y Cristian De Gracia, junto a ex compañeritos de Cata del Jardín del Juan Pablo Segundo, los que dieron la vuelta a la plaza Francisco Ramírez, hasta llegar al frente del edificio de Tribunales donde tomó la palabra Florencia Caminos, quien agradeció a todos por el acompañamiento, tanto en esta noche como a través de las redes sociales, describiendo que su dolor “es inmenso y que lo único que la ayuda a levantarse es Zoe” (su hija menor).

Lo propio hizo Cristian De Gracia, quien se dirigió a todos diciendo que “la marcha no era en contra de nadie en particular, sino contra el sistema, resaltando que “van a cumplirse 5 meses de la muerte de Cata y todavía no se sabe qué pasó”.

Por otra parte agradeció a sus compañeros de trabajo, a sus jefes y al Sindicato de la Carne por el constante acompañamiento. Por último pidió que no se digan tonterías sobre la causa de la muerte de Catalina porque ni siquiera ellos saben que le pasó. Justamente la marcha es por ese motivo, para que de una vez por todas llegue el resultado de la autopsia.

Cabe recordar que la niña falleció el 18 de noviembre en el hospital Justo José de Urquiza en circunstancias no claras y luego de varios días de presentar un cuadro febril.

La forma en que se dieron los hechos, llevó a que los padres de la menor, en medio de la angustia lógica por tan difícil momento, a buscar y exigir respuestas, por lo que el martes 21 de noviembre, presentaron una denuncia en los Tribunales, solicitando que se investiguen las causas del deceso, causa que recayó en manos de la fiscal Gabriela Seró.

Diferentes motivos dilataron la llegada de los resultados autópsicos y esto genera mucha más incertidumbre y dolor, razón por la cual se tomó la decisión de marchar en silencio este miércoles.

Fotos gentileza Gristian Barreto y Paola Acosta