Participación del CRUP Panel sobre el Futuro del trabajo del G20 Argentina

En este marco el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) formó parte de los grupos de trabajo, cuya representación fue encomendada a la Lic. Andrea Hassen, Secretaria de Relaciones Internacionales UCU. La dinámica de trabajo inició con el panel de presentación Sobre temáticas que involucraban al trabajo, el emprendedorismo, políticas educativas flexibles y soft skills. De esta manera, el CRUP ingresó en dos áreas de trabajo: Gobierno e Inclusión. En ambos workshops disertaron expertos sobre los temas, y a su vez se compartieron buenas prácticas entre los más de 15 países presentes. La discusión se centró en el diseño de estrategias educativas para lograr el acceso equitativo a un aprendizaje de calidad y así garantizar el desarrollo sostenible. Para ello, se dio prioridad a dos áreas: habilidades del futuro para la vida y el trabajo, centradas en sistemas educativos innovadores de enseñanza y aprendizaje; y financiamiento educativo, vinculado a la estructura del financiamiento internacional y el uso eficiente del presupuesto educativo. Ciclo de articulación para Profesores de Educación Física

Se encuentra abierta la inscripción para cursar el Ciclo de Licenciatura en Educación Física con orientación en Ciencias del Ejercicio, en la sede del Centro Regional Rosario (CRR) de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). Se trata de una propuesta académica única en el país y cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por Resolución Nro. 127/05.

Este Ciclo de complementación que inicia el sábado 28 de abril, tiene una duración de dos (2) años, con una modalidad de cursado presencial, los sábado por de 8 a 18 hs.

El graduado estará habilitado para desempeñarse como coordinador del área de Educación Física, coordinar y dirigir programas de actividad física y deportes, licenciaturas y profesorados de Educación Física, carreras y cursos de entrenadores y técnicos deportivos, desempeñarse en clubes deportivos, integrar equipos multidisciplinarios de investigación en el área de la Educación Física y el deporte. El Licenciado en Educación Física con orientación en Ciencias del Ejercicio podrá desempeñarse como entrenador de diferentes disciplinas deportivas, en niveles infanto-juveniles o en deportistas mayores; además, podrá desenvolverse como entrenador personal de forma recreativa o de personas que necesitan hacer actividad física por motivos de salud, asesorado por profesionales médicos.

Condiciones de ingreso

Poseer título de Profesor de Educación Física, de instituciones universitarias y/o terciarios no universitarios de planes de estudios de no menos de cuatro años (decreto 926/80) y de tres años de duración (decreto 3242/67) y no menos de 2.800 horas reloj.

Requisitos para Ingreso

Los requisitos indispensables para la inscripción son: 1 fotocopia del DNI; 1 fotocopia de partida de nacimiento, 4 fotos de 3×3, fotocopia autenticada del título de Profesor de Educación Física o certificado de título en trámite, Plan de estudio con la carga horaria total de la carrera finalizada con firma y sello de la institución que lo expide y el pago de la matrícula (en el momento de la inscripción).