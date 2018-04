Atlético Uruguay, Almagro y Parque Sur son los nuevos líderes

Tras la disputa del los juegos pendientes de la primera jornada, Decanas, Aurinegras y Sureñas llegaron a la cima de las posiciones superando la línea de Don Bosco que tenía jugado todos los partidos.

En cancha de Engranaje se disputó este sábado la jornada de fútbol femenino que incluyó los partidos que estaban pendientes de la 1ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Coronel”.

Antes de cada juego se realizó un minuto de silencio en memoria del Sr. Elgar Alfredo Morel, padre de la delegada del club Engranaje Stella Maris Morel, fallecido recientemente.

La tarde comenzó con la victoria de Atlético Uruguay 3 a 2 sobre María Auxiliadora. Le costó a las Decanas lograr el triunfo que las deje en la cima de la tabla y debieron remarla desde atrás estando dos veces abajo en el marcador. Ivana Pintos abrió la cuenta para María con un remate de larga distancia que bajó pegado al travesaño. Luego vinieron los goles destacados de la jornada, olímpicos. Desde el tiro de esquina lo igualó Flavia Duarte, desde la misma vía sacó Pintos nuevamente diferencia para las rojas y Duarte otra vez puso el empate con un remate desde la esquina. El triunfo llegó con Duarte como protagonista nuevamente, marcando el tercero. Además logrando su octava conquista en el certamen siendo la máxima artillera, jugadas tres fechas.

Parque Sur, con gol de Vanesa Guardia, derrotó 1 a 0 a La China. La paridad en el resultado ajustado por la mínima diferencia mantuvo la expectativa hasta el cierre. Finalmente las Sureñas también treparon a lo más alto.

El tercer líder que ahora tiene el torneo no tuvo mayores inconvenientes para golead a Gorilas por 5 a 0. Categórico triunfo de las Aurinegras con goles de Magalí Garay, Antonella Benítez, Candela Krenz y dos de Oriana Gómez.

San Marcial goleó 6 a 0 a Agrario Rocamora con tantos de Lourdes Leiva, Virginia Crudo-2-, Agustina Garnier-2- y Micaela Martínez, mientas que Defensores del Oeste se impuso 2 a 0 a Boca de Colonia Elía con tantos de Jesica Villalba y Jesica Antivero.

Síntesis

Atlético Uruguay 3 – María Auxiliadora 2

Goles: Flavia Duarte-3- (AU); Ivana Pintos-2- (MA)

Boca Juniors de Colonia Elía 0 – Defensores del Oeste 2

Goles: Jesica Villalba y Jesica Antivero (DO)

Almagro 5 – Gorilas 0

Goles: Magalí Garay, Antonella Benítez, Candela Krenz y Oriana Gómez-2- (A)

La China 0 – Parque Sur 1

Gol: Vanesa Guardia (PS)

San Marcial 6 – Agrario Rocamora 0

Goles: Lourdes Leiva, Virginia Crudo-2-, Agustina Garnier-2- y Micaela Martínez (SM)

Árbitros: Marcelo Francia, Matías Chere y José López

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Atlético Uruguay 9 3 3 0 0 13 2 11 Almagro 9 3 3 0 0 9 1 8 Parque Sur 9 3 3 0 0 8 1 7 Don Bosco 7 3 2 1 0 13 3 10 San Marcial 6 3 2 0 1 14 4 10 Unión y Recreo 6 3 2 0 1 6 1 5 Engranaje 4 3 1 1 1 4 4 0 La China 3 3 1 0 2 5 2 3 Agrario Rocamora 3 3 1 0 2 4 9 -5 Gorilas 3 3 1 0 2 2 7 -5 Defensores del Oeste 3 3 1 0 2 3 10 -7 María Auxiliadora 0 3 0 0 3 5 9 -4 Boca Juniors (C.E.) 0 3 0 0 3 0 14 -14 Libertad 0 3 0 0 3 0 19 -19

Máxmimas Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles Duarte Flavia Atlético Uruguay 8 Monzón María Don Bosco 5 Pintos Ivana María Auxiliadora 5 Garnier Agustina San Marcial 4 Viganoni Brenda Unión y Recreo 4 Benítez Antonella Almagro 3 Gómez Oriana Almagro 3 Rapallo Antonella Don Bosco 3 Yano Adriana Don Bosco 3 Leiva Lourdes San Marcial 3 Crudo Virginia San Marcial 3

Próxima Fecha (4ª)

Libertad vs. Engranaje

Parque Sur vs. San Marcial

Unión y Recreo vs. Boca Juniors (CE)

Don Bosco vs. Almagro

Defensores del Oeste vs. María Auxiliadora

La China vs. Atlético Uruguay

Agrario Rocamora vs. Gorilas