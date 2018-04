Atlético goleó en el Plazaola y también es líder



El Decano superó sin problemas al C.A.C.E. con goleada 4 a 0 y alcanzó a Gimnasia en la punta del Apertura. San José y Parque Sur igualaron 1 a 1 y Almagro consiguió su primera victoria, 2 a 0 ante La China.

Se terminó de jugar la 3ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” con tres juegos en la tarde del lunes feriado. Los juegos comenzaron con un minuto de silencio en conmemoración de este 2 de abril, Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, al igual que se hizo en las jornadas de todo el fin de semana.

En el Simón Luciano Plazaola no tuvo mayores inconvenientes Atlético Uruguay para superar al Atlético de Colonia Elía. Fue goleada 4 a 0 y el juego duró hasta que lo hizo la resistencia del C.A.C.E., que se rompió a los 36’ del primer tiempo con el gol de César Gómez. La victoria del Decano comenzó a sellarse un minuto antes del cierre de la etapa cuando Hernán Palacio marcó el segundo tanto.

En el complemento, que estuvo demás, Joaquín Rodríguez y Ángel Gómez, este de penal, pusieron las cifras definitivas. La visita terminó con nueve por las expulsiones de Agustín López y Lucas Zanetti.

Atlético se trepó a la cima y junto a Gimnasia son los dos únicos líderes que tiene el torneo, con puntaje ideal luego de tres juegos.

En cancha de Rivadavia jugaron San José y Parque Sur. Igualaron 1 a 1 en un partido que alternó buenos y vibrantes pasajes y de los otros. Las emociones llegaron en la primera etapa. El Sureño pegó primero, Lucero encontró mal parada a la defensa rival y encaró el área, lejos del egoísmo de los goleadores habilitó a Maxi Ardetti que llegaba solitario por el centro y este tocó al gol para el 1 a 0.

Sintió el golpe el Sanjo y pasaron varios minutos en donde su arco estuvo en riesgo un par de veces, pero en la primera contra que logró sacar lo igualó. Una pelota cruzada por Pérez a la derecha encontró ahora a la defensa del otro lado mal parada y Gabriel Geist se soltó en carrera para enfrentar al arquero y definir cruzado para el 1 a 1.

El complemento mostró a Parque buscando y a San José resistiendo lealmente y tratando de meter alguna contra, que las tuvo y desaprovechó. Del otro lado Beserer la estrelló en el palo derecho y Lucero clavó un gran tiro libre en el horizontal. En otro par de jugadas no se le dio al Sureño, porque además de los caños, se encontró con una gran tarde del arquero Facundo Lacava. Terminó jugando con diez el Sureño por la expulsión de Chesini y el final los encontró repartiendo puntos.

Almagro logró su primera victoria, derrotó 2 a 0 a La China en el partido jugado en cancha de Engranaje. Lo definió en la primera etapa, a los 34’ Iván Burguelo y a los 40’ Rodrigo Saavedra marcaron los goles sacando una diferencia cómoda en el tanteador y justificada en el trámite de allí al final. La victoria nunca estuvo en riesgo, fue superior el aurinegro, inclusive quedándose con diez hombres por la roja que vio Saavedra.

Síntesis

Atlético Uruguay 4 – Atlético Colonia Elía 0

Goles: PT: 36’ César Gómez y 45’ Hernán Palacio (AU) ST: 32’ Joaquín Rodríguez y 44’ Ángel Gómez (AU) de penal

Expulsados: ST: 23’ Agustín López y 43’ Lucas Zanetti (CACE)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Gustavo Pérez y Fernando Picart

Cancha: Atlético Uruguay

San José 1 – Parque Sur 1

Goles: PT: 14’ Maximiliano Ardetti (PS); 24’ Gabriel Geist (SJ)

Expulsado: ST: 38’ Alexis Chesini (PS)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Matías Mendoza y Fernando Díaz

La China 0 – Almagro 2

Goles: PT: 34’ Iván Burguelo (A), 40’ Rodrigo Saavedra (A)

Expulsado: ST: Rodrigo Saavedra (A)

Árbitro: Juan Moser

Asistentes: Jorge Amarillo y Marcelo Francia

Cancha: Engranaje

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Atlético Uruguay 9 3 3 0 0 10 1 9 Gimnasia 9 3 3 0 0 7 1 6 San José 7 3 2 1 0 4 1 3 Agrario Rocamora 6 3 2 0 1 6 3 3 Parque Sur 4 2 1 1 0 4 1 3 Almagro 3 2 1 0 1 3 3 0 La China 3 3 1 0 2 7 8 -1 María Auxiliadora 3 3 1 0 2 7 9 -2 Engranaje 3 3 1 0 2 2 5 -3 Rivadavia 1 3 0 1 2 1 5 -4 Lanús 1 3 0 1 2 0 6 -6 Atlético Colonia Elía 0 3 0 0 3 0 8 -8



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 5 Gómez César Atlético Uruguay 3 Noir Cristian La China 3 Zaballo Facundo La China 3 Davrieux Iván Agrario Rocamora 2 Gómez Ángel Atlético Uruguay 2 Soto Javier Gimnasia 2 Monge Juan Cruz Gimnasia 2 Ardetti Maximiliano Parque Sur 2



Próxima Fecha (4ª)

Rivadavia vs. San José

Engranaje vs. Agrario Rocamora

Gimnasia vs. María Auxiliadora

Lanús vs. Almagro

Atlético Colonia Elía vs. La China

Atlético Uruguay vs. Parque Sur