ATE convoca a un nuevo paro en defensa de los derechos de los trabajadores

La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, realizará hoy una jornada de paro. El comunicado enviado a los medios expresa que “Porque decimos NO al ajuste. Decimos NO a los tarifazos. Decimos NO a los despidos. Porque exigimos salarios acorde al costo de vida y NO sueldos de hambre. Por estas y otra serie de reivindicaciones este viernes 27 de abril resolvemos convocar a un nuevo paro de actividades, movilización y paro activo con asambleas en los lugares de trabajo rechazando el modelo político económico que atenta directamente contra los compañeros trabajadores nacionales, provinciales y municipales.

Desde la Seccional Uruguay de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocamos a todos los compañeros a sumarse en compromiso y participación en esta lucha contra un modelo de ajuste que asfixia a los trabajadores.

La medida se enmarca en las reivindicaciones planteadas y los reclamos presentados al Gobernador de la Provincia y a los diferentes gobiernos municipales entre los cuales se detallan: Mínimo igual a la canasta básica de 17 mil pesos que incluya a todos los compañeros trabajadores, tanto suplentes, extraordinarios, contratados de servicio y de obra; recomposición salarial del 23%; anulación del decreto 384/18; cumplimiento de los pases a planta permanente y estabilidad laboral; regularización de la planta precarizada y seguro por accidentes para contratados de obra; instructivo de recategorizaciones y su cumplimiento a la brevedad; reglamentación del Régimen Jurídico Básico; rechazo al Pacto Fiscal; defensa de la Caja de Jubilaciones y del 82% Móvil.

Finalmente otro de los puntos que se exigen es la erradicación definitiva de la violencia laboral sufrida en su mayoría hacia las compañeras trabajadoras de parte de algunos funcionarios, acciones que han sido denunciadas y hasta la fecha no se han obtenido respuestas.