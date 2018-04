Arresto domiciliario con pulsera electrónica para sujeto acusado de amenazas calificadas

Un sujeto acusado de haber amenazado a su pareja y de prender fuego el colchón de la cama matrimonial y el de la hija, en momentos que ellas no estaban en el domicilio.

Los hechos violentos ocurrieron a mediados del mes de marzo, los que terminaron con la detención de este individuo, pero según testimonios de vecinos de la zona, ya se habrían registrados episodios violentos en la pareja.

Se trata de Facundo Alberto Hirschfeld, a quien se le imputó la figura de “Amenazas calificadas” y se encuentra alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, siendo representado por el doctor José Pedro Peluffo, causa que lleva adelante la fiscal auxiliar María Occhi.

En audiencia desarrollada la semana pasada, una vez vencidos los 30 días de la prisión preventiva dispuesta por la juez de Garantías interviniente, doctora Melisa Ríos, se volvió a tratar la situación.

La fiscal señaló al momento de hacer uso de la palabra que se había acordado con el defensor particular, la implementación de monitoreo electrónico, en pos de la salud del imputado para que permitiera el tratamiento de Hirschfel con psicóloga y psiquiatra, por lo que se destaca la necesidad de protección y domiciliaria, los que se han indicado que no lo sea en dependencia policial, y pide además medidas de coerción que no se comunique con ningún medio por sí ni por interpósita persona con la víctima ni sus padres, por ningún medio, y se solicita por el plazo de 30 días, para evitar entorpecimiento en la investigación.

La medida de prisión domiciliara se llevará a cabo en la casa del padre del acusado, por lo que el Fue así que la jueza dispuso la prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario de Facundo Alberto Hirschfeld, por los delitos de “Amenazas agravadas por mediar un marco de violencia de genero e incendio simple en concurso real entre sí” (Arts. 149 Bis Primer Párrafo Cláusula Primera del C.P.A. y en función de los arts. 4 y 5 de la Ley 26.485, y arts. 186 y 55 del Cód. Penal), ello sujeto a la viabilidad de la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 30 días, fijándose audiencia para el día 18 de mayo, a fin de analizar el mantenimiento de la medida.

Según se pudo saber, por el momento Hirschfel continúa alojado en la Comisaría, hasta tanto se confirme la posibilidad de la implementación del sistema electrónico de seguridad, lo que podría suceder en el curso de la presente semana.