Actividades de Regatas Uruguay

Fin de semana colmado de buenos resultados para nuestra institución; un sin fin de actividades sumado a ello la participación de nuestro Club en la EXPO CONCEPCIÓN 2018.

La apuesta de la Comisión Directiva al mostrar a la sociedad todas las actividades que aquí se realizan se manifestaron en el trabajo conjunto de directivos, empleados, socios y simpatizantes que desinteresadamente han colaborado con la puesta en valor del Stand.

Más que conformes con la Expo en sí; puesto que, durante tres días la comunidad uruguayense pudo disfrutar de un evento que se había perdido en el tiempo.

Para nosotros fue un total éxito; el poder hacer partícipe a chicos y grandes de un simulador de Remo o de Canotaje; de un “picadito de hockey”, de una charla informativa sobre el Buceo deportivo, como así también apreciar los botes, el barco, las medallas obtenidas por Florencia Lazza en el Sudamericano de Colombia, los video e imágenes que se podían observar en la pantalla del lugar.

Asimismo, de manera conjunta se llevaron a cabo las actividades deportivas correspondientes al calendario ya estipulado en sus diferentes disciplinas, obteniendo excelentes resultados.

En Villa Elisa las jugaron las más pequeñitas … Mosquito, Pre Mini y Mini, destacando que éstas últimas vencieron a CAVE 43 a 31.

En tanto que los varones- MINI – también hicieron lo suyo con CAVE, venciendo 54 – 34.

Para las categorías intermedias que recibieron a Sarmiento de Villaguay por una nueva fecha de la Liga Provincial de Básquet; el resultado fue el siguiente: U15 venció 85 a 33 y U17 75 a 33 – categoría varones; y las mujeres jugaron frente a Estudiantes de Paraná: Sub 15 ganó 48 – 42 y Sub 17 perdió 34 – 54.

El REMO brilló en la capital provincial, 2º puesto para Javier Fernández en 1x paseo libre. 1º puesto para Brandon Acevedo en 1x paseo libre. 1º lugar del podio para Ramiro Perdomo en 1x paseo sub16. 2º puesto para Felipe Schenberger en 1x paseo sub16. 4º puesto para Tomás Vega en 1x paseo sub16. 2º puesto para Laura Galli en 2x shell y 2º puesto para Carlos André en 1x shell.

El Hockey también hizo de lo suyo; el sábado viajó a Gualeguaychú para jugar con Carpinchos por la liga LHCSE, Sub13 perdió 2/5 – Sub15 ganó 3/1 – Sub 17 empató 1/1 – 1ra perdió 1/3; en tanto que el domingo recibió en la “Colo Weigandt” a San Jorge de Villa Elisa por la Liga AHRU: Sub 13 ganó 1/0 – Sub 15 ganó 2/2 – Sub 17 ganó 3/2 – 1ra ganó 2/0 – Reserva perdió 0/5.

La NATACIÓN, obtuvo el Campeonato Entrerriano por equipos en Paraná, mientras que:

Maximo Jacquet: 1º en 50 mts libres, 1º en 200 combinado individual, 1º en 200 libre

Vicente Loza Addy: 2º en 50 libre.

Jerónimo Roh: 4º en 50 libre, 1º en 200 combinado individual, 1º en 200 libre.

Lorenzo Ansaldi 14º en 50 libre, 13º en 200 libre.

PROMOCIONALES:

Alexader Lazza: 1º en 100 libre, 1º en 200 combinado individual.

Lautaro Almirón: 3º en 100 libre, 2º en 200 combinado individual.

Catalina Traverso: 7º en 50 pecho.

Francisca Perdomo: 4º en 200 libre, 6º en 50 pecho.

Sebastián Valedor: 4º en 100 libre, 3º en 50 espalda.

Martin Thiago: 4º en 100 libre, 3º en 200 combinado individual, 3º en 50 espalda.

Lautaro Duarte: 12º en 100 libre, 9º en 200 combinado individual, 6º en 50 espalda.

Cipriano Lacava: 26º en 100 libre, 22º en 50 espalda.

Maikol Morgenstern: 15º en 100 libre, 10º en 50 espalda.

Adriel García: 5º en 100 libre, 2º en 50 espalda.

1º puesto en relevo 4×50 libre infantil integrado por: Martin Thiago, Catalina Traverso, Alexander Lazza , Francisca Perdomo.