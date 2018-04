75° Aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia

El Jueves 12 de abril se conmemora en el Calendario Hebreo “IOM HASHOA” (El Día del Holocausto) en recordación al 75° Aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia acontecido en abril de 1943

El levantamiento del Gueto de Varsovia acontecido el 19 de abril de 1943 fue la primera rebelión civil urbana a gran escala, que precedió a actividades clandestinas y reaccionarias no judías similares en Europa, unió y fortaleció a juventudes judías de otras localidades.

Se ha transformado no solo en un símbolo de la dignidad judía, de su profunda voluntad de resistencia, de no entrega a la lógica genocida, a la lógica de su propia desaparición, sino también en una expresión sumamente rica de los matices, especificidades, problemas y modos de construcción de una estrategia de resistencia ante fenómenos de la magnitud del exterminio de masas.

La rebelión del gueto de Varsovia se convirtió en un símbolo universal de lucha heroica de unos pocos, en condiciones imposibles, contra la opresión genocida del régimen NAZI.

Recordar este acontecimiento puede ser por lo tanto, un buen momento para identificar las prácticas de exclusión y genocidio allí donde estas intentan reaparecer y fuera cual fuere el sujeto que las sufra, y para, a partir del conocimiento, transmitir a sus víctimas el legado ético y político de los combatientes del gueto en sus dos niveles: su voluntad inquebrantable de resistir y sus aprendizajes para llevar dicha resistencia a su mayor nivel de eficacia

Escribió Elie Wiesel:

“La gente hoy en día ya no lo sabe, y por ello no hay tema más urgente. No hay cosa más ligada a la justicia, porque se quiere cometer la injusticia más grande del mundo: borrar aquellas memorias, destruir aquellos eventos…”

Así escribía Ytzjak (Antek) Zuckerman, uno de los líderes de la rebelión del gueto de Varsovia, a principios de los años 50 del siglo pasado:

“Es un imperativo , una obligación respecto a la verdad histórica y al legado que nuestra generación brindará a sus herederos, recordar no sólo la pérdida sino también revelar en toda su dimensión la lucha heroica del pueblo, de la comunidad y el individuo durante el exterminio y en los mismos lugares en que éste aconteció.”

