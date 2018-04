6 de cada 10 argentinos afirman que les apasiona su trabajo

El Grupo Adecco realizó un estudio sobre la pasión del trabajador argentino. El relevamiento señaló, además, que tener buen clima laboral y buen sueldo son los principales factores que alimentan la pasión laboral. Además, si pudiera elegir, solo 1 de cada 10 consultados preferiría no trabajar.

En el marco del Día del Trabajador, el Grupo Adecco, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un estudio sobre la pasión que tienen los argentinos por su trabajo. El relevamiento arrojó que 6 de cada 10 afirman que les apasiona su trabajo.

6 de cada 10 argentinos afirman que sienten pasión y felicidad por su trabajo. Sin embargo, sólo el 40% trabaja de lo que estudió.

El 90% cree que la pasión es crucial para trabajar motivado. El principal factor que consideran necesario para ello es el clima laboral (61%) seguido, casi con igual porcentaje, por un buen sueldo (60%). Otro 43% considera importante contar con un buen equipo de trabajo, un 38% las tareas diarias y desafíos profesionales, y luego en igual porcentaje, tener un buen jefe (21%) y buenos beneficios (21%).

Al consultarles la razón principal por la que trabajan a diario, el 58% lo hace para darle a su familia una vida mejor, el 19% para darse gustos como viajar, salir a cenar, o pasatiempos, el 13% para pagar las cuentas y un 11% para comprarse su casa o auto propio.

Preferencias del trabajador argentino

El 41% de los encuestados considera que el sueldo es lo peor de su trabajo. Otro 29% cree que es su horario, el 22% el clima laboral y el 8% su jefe. Sin embargo, ante la posibilidad de elegir, sólo 1 de cada 10 preferiría no trabajar.

Al preguntarles cuál sería el trabajo de sus sueños, el 46% elegiría ser empresario, el 10% tendría un bar en la playa, el 8% sería jugador de fútbol, el 5% cuidador de una isla, el 4% cantante y el 2% actriz.

El 74% se quedaría a trabajar en Argentina, mientras que el 26% elegiría desarrollar su carrera profesional en el exterior.

Horario laboral

El 64% de los trabajadores cree que está bien dedicarle 8 horas diarias al trabajo, el 22% preferiría trabajar 6 horas y el 14% 10 horas o más.

Se les consultó, además, a qué le dedican su tiempo extra laboral. El 66% elige pasarlo con su familia, el 33% aprovecha para estudiar, el 32% descansa y el 23% prefiere salir y divertirse.

¿Cómo es el trabajador argentino?

El 36% considera que es esforzado y casi en igual porcentaje ventajista (35%). Luego, un 28% cree que es creativo, el 34% inteligente, el 19% vago y el 15% innovador.

Si tuvieran la posibilidad de vivir bien sin trabajar, el 49% viajaría por el mundo, luego y en igual porcentaje: el 24% utilizaría su tiempo libre para estudiar y otro 24% para ayudar a quienes más lo necesitan, sólo el 3% pasaría su tiempo tocando un instrumento.

Metodología del relevamiento

Personas Encuestadas: 2.767

Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino

Período de relevamiento: Marzo 2018

Acerca del Grupo Adecco

Adecco Group es el proveedor de soluciones de recursos humanos líder del mundo. Proporcionamos empleo fijo y flexible a más de 700.000 personas cada día. Con más de 33.000 empleados en 60 países, transformamos el mundo laboral con cada empleo. Nuestros colegas brindan a más de 100.000 organizaciones el talento, los servicios de RR. HH. y la tecnología de punta que necesitan para triunfar en una economía mundial siempre cambiante. Como parte de la lista Fortune Global 500, nuestra empresa lidera con el ejemplo y crea valones compartidos que satisfacen las necesidades sociales, a la vez que encabeza la innovación empresarial. Nuestra cultura de integración, justicia y trabajo en equipo empodera a individuos y organizaciones, impulsa las economías y construye mejores sociedades. Estos valores no pasan inadvertidos para nuestros empleados, que nos han elegido con sus votos 2ª mejor empresa para trabajar del mundo, en la lista Great Place to Work® – Best Workplaces de 2017. Ponemos a trabajar el futuro para todos.

Adecco Group tiene su sede en Zúrich (Suiza). Adecco Group AG es una empresa registrada en Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en el SIX Swiss Exchange (ADEN). El grupo consta de ocho reconocidas marcas: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Adia y YOSS.

Rocío Regueiro