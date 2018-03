Taller de liderazgo en la gestión de proyectos en Sede Central

La necesidad cada día más intensa es que los emprendimientos, obras y cambios se hagan rápidamente y sin dilaciones. Las exigencias están fuertemente focalizadas sobre los directivos de todos los niveles, ya sea empresarial como público.

En este sentido, la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) desarrollará un taller sobre Liderazgo en la gestión de proyectos el cual se dictará en Sede Central el viernes 13- de 17 a 21 horas- y el sábado 14 de abril- 13 a 17 horas. El mismo será coordinado por el Ing. Sergio Salimbeni.

Está destinado a aquellas personas que desean liderar sus proyectos bajo un estándar probado internacionalmente, tales como profesionales independientes, responsables de la coordinación y ejecución de proyectos, miembros de los equipos, administradores, financieros, comerciales y gerentes.

Los objetivos generales están centrados comprender los beneficios de la Gestión de Proyectos, sus procesos, fases y herramientas; la adquisición de una visión profesional integral y detallada de la disciplina de gestión de proyectos; y la capacidad de planificar, ejecución y monitoreo de proyectos de cualquier índole. En tanto los objetivos específicos, la capacitación buscará desarrollar las habilidades para planear y administrar un proyecto; identificar cada uno de los 47 procesos, 5 fases y herramientas existentes; y definirlos roles y relaciones de los actores de un proyecto.

Más sobre el capacitador

Técnico en Electrónica. Colegio Industrial Pio IX. Ingeniero en Electrónica. Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Facultad de INGENIERIA Regional Buenos Aires. M.B.A. Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Deusto -España. Ph.D. in Business Administration, Atlantic University, USA. CERTIFICACIONES: PMP® Project Manager Professional. Campos de especialización: Dirección General; Gestión de Proyectos y Procesos; Análisis e inteligencia de negocios. MEMBRESIAS: PMI member; PMP; Ex presidente de la comisión de Marketing y Comunicación de la Cámara de Comercio Argentina Brasileña; ex Secretario de la Comisión de seguridad informática en CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina).

Por informes e inscripciones: . Tel. (03442) 425606 int. 228 academica@ucu.edu.ar . Tel. (03442) 425606 int. 228