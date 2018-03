Solo dos partidos pudieron jugarse en el arranque del Femenino

La 1ª Fecha del Torneo Apertura “Dora Silveria Coronel” tuvo un arranque complicado. Solo pudieron desarrollarse con normalidad dos juegos de los siete programados en cancha de Engranaje. Las condiciones del tiempo complicaron la jornada y por la protección a la integridad física de las protagonistas, debido al complicado estado del campo de juego en el momento de lluvia más intensa, se resolvió suspender.

Se disputaron dos encuentros. A primera hora igualaron 2 a 2 Engranaje y Don Bosco. Melanie Zaballo y Vanesa Del Valle anotaron los goles del Mecánico. Para el Salesiano convirtió los dos Antonella Rapallo.

En el siguiente partido Unión y Recreo goleó a Libertad 5 a 0, con cuatro goles de Brenda Viganoni y el restante de Lisandra Franchesque.

Síntesis

Cancha: Engranaje

Engranaje 2 – Don Bosco 2

Goles: Melanie Zaballo, Vanesa Del Valle (E); Antonella Rapallo -2- (DB)

Libertad 0 – Unión y Recreo 5

Goles: Brenda Viganoni -4-, Lisandra Franchesque (UyR)

Pendientes

Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

Almagro vs. Gorilas

La China vs. Parque Sur

San Marcial vs. Agrario Rocamora

Boca Juniors de Colonia Elía vs. Defensores del Oeste