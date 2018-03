Segunda jornada: Declaró Jorge López su dura vivencia y se quebró ante el Tribunal

Fue realizada este martes, la segunda jornada del juicio oral y público contra 10 efectivos de la Policía de Entre Ríos, dependientes de la Departamental Uruguay acusados de vejámenes, falsedad ideológica e incumplimientos de los deberes de funcionario público, que tiene a Jorge López como víctima y denunciante.

Tal como se esperaba, luego de la declaración de dos efectivos policiales que ese día habían llegado al lugar donde se desarrollaron los incidentes, alertados por un desorden, siguió la declaración testimonial de López, sin la presencia en sala de los acusados a solicitud de la Querella, por lo que fueron retirados del lugar.

El testigo y víctima de los incidentes ocurridos el 25 de mayo de 2015, comenzó a contar lo que vivió esa jornada, cuando se encontraba en la casa de su hermano ayudándolo a construir una reja y escuchó incidentes en la calle.

López contó cómo comenzó a filmar con su celular a pedido de uno de los uniformados, pero pasado unos minutos reingresó al domicilio.

Momentos más tarde, ante la llegada de más móviles policiales, volvió a salir y retomó la filmación, lo que habría desatado el enojo de uno de los funcionarios que le arrojó gas pimienta.

De ahí en más, su relato fue estremecedor, ya que contó que fue agredido con disparos de escopeta y golpeado en el domicilio, de manera insistente y ante la mirada de sus familiares.

Relató cómo fue llevado a la Jefatura en la caja de una camioneta, trayecto en el cual continuó recibiendo golpes, pisotones en el cuello e insultos, mientras le reclamaban el celular con el video.

“Tenía mucho miedo. Pensé que iba a morir porque no podía respirar y cuando me llevaban hasta me defequé”, dijo López en un dialogo entrecortado por los nervios y su angustia, lo que llevó al Tribunal a pedirle que se tranquilizara y luego continuara su relato.

Continuando su testimonio, contó que tras llegar a la Jefatura, hubo alguien que alertó sobre las cámaras de seguridad, para luego bajarlo y llevarlo prácticamente a la rastra, ya que no tenía fuerzas y sentía la sangre en su boca producto de los golpes.

Jorge López dijo que en la Jefatura continuó recibiendo agresiones y constantes insultos, resultando inútiles sus ruegos para que dejaran de maltratarlo, hasta que lo llevaron al patio trasero donde los bañaron con la hidrolavadora.

“Estaba con mucho miedo y me sentía muy humillado, le obligaron a bajarme el pantalón, lo que hice a medias porque estaba esposado, y me comenzaron a tirar el agua. Sentía mucho dolor cuando me tiraban el chorro en los testículos y en el ano, cosa que ni a mi esposa le conté. Ya no podía mantenerme en pie”, dijo López con lágrimas en sus ojos.

Continuando con su testimonio, dijo que llegó a sentir mucho frío y lo envolvieron con un nylon a modo de pollera, para continuar humillándolo y después llevaron a la Comisaría Primera, para quedar encerrado en un calabozo ciego.

Una vez en la celda, López sentía mucho malestar y frío, ya que estaba mojado y lesionado por la golpiza. Fue en ese momento que otro preso le pasó por un agujero de la puerta una remera.

“Estaba muy mal y pedí que llamaran un médico y vino el mismo médico que me vio en el patio de la Jefatura, pero me vio tan mal se retiró y fue ahí que me llevaron al hospital. Fue sobre un cartón en el asiento trasero, pero antes tenían la intención de llevarme atrás de la camioneta porque estaba mojado.

Allí fue asistido y estuvo internado alrededor de 12 horas, para luego recibir el alta y regresar a la Comisaría.

Cabe recordar que López y su hermano habían sido detenidos e imputados, pero recuperaron la libertad al no haber elementos que sostuvieran los dichos y actas policiales.

Como sucede con cada testigo, López fue sometido a una serie de preguntas por parte de la Fiscalía, Querella y Defensas, al tiempo que su pudieron observar videos, entre ellos los tomados por López y otros captado por las cámaras de seguridad de la Jefatura.

Ante algunos cuestionamientos, López sostuvo con firmeza que nunca agredió a la Policía y negó que tiró piedra alguna contra nadie.

También dijo haber sufrido serios problemas psicológicos, que le cupieron el carácter, le generan temores y hasta lo perjudican en su vida laboral.

Además de otras preguntas los defensores hicieron hincapié en el tema de las lesiones, ya que consideran no fueron como dice la víctima e intentaron demostrarlo cuando le preguntaban las horas de internación hasta el alta y su participación en la marcha pidiendo Justicia.

Por otra parte, se proyectó un video, que solicitaron sea congelado en uno de sus pasajes, en el cual se ve en el patio a quien era subjefe de la Departamental, comisario inspector Marcos Antiniow, en tanto que en otro pasaje, se observa a uno de los imputados pasar con guantes de látex en sus manos.

El juicio continuará este miércoles, jornada en la que habrá más declaraciones, entre ellas la de Anibal López, hermano de Jorge, así como otros familiares de la víctima.