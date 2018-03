Segunda fecha del Top Race Junior

El concordiense Santiago García cumplió con el primer día de actividad en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, provincia de Córdoba, en el marco de la segunda fecha del Top Race Junior.

Con dos sesiones de entrenamiento en la cuales junto al SDE Competición comenzó a buscar los límites del auto, el crédito entrerriano buscó en cada salida de pista pulir cada detalle del trazado cordobés el cual al momento de cerrar ambas tandas lo encontró 16° y 12° respectivamente.

Santiago García: “Cerramos el primer día de actividad en Río Cuarto, en la primera tanda no logré cerrar un buen parcial ya que por un error no pude completarla y en la segunda salida a pista ya pude conocer un poco más el circuito y logramos terminar 12° sacando buenas conclusiones. Quiero agradecer a mis auspiciantes y mi familia que me acompañan en este proyecto”.

La actividad continuará este sábado con una sesión más de entrenamiento y la clasificación que será a las 17:00.