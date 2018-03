Se produjo un asalto a una despensa y la Policía trabaja en búsqueda de sus autores

En la noche del jueves, personal dependiente de Comisaría Segunda es tomó intervención tras ser alertado sobre un hecho delictivo perpetrado en un comercio ubicado en inmediaciones de calles Lacava y Estrada.

Al arribo de los uniformados corroboraron que el propietario de una despensa, de 39 años de edad, minutos antes fue sorprendido por un sujeto, quien lo amenazó con un arma de fuego, siendo este acompañado por otros tres.

Fue así que logró sustraerle dinero en efectivo que rondaría los 3.000 pesos, botellas de Fernet y Gancia; los que luego de ello se retiraron del lugar.

A raíz del suceso, la Policía dio inicio a las actuaciones correspondientes con conocimiento del fiscal Auxiliar en turno, Dr. Mariano Budasoff.

En el lugar se dio intervención a Personal de las Divisiones Criminalística e Investigaciones.

Desde Jefatura se confirmó que se continúa trabajando intensamente en lograr el esclarecimiento del hecho en cuestión, no se descartan procedimientos en relación a ello.

Por otro lado, se supo que momentos antes del atraco, cerca del comercio, un mensajero que iba en su moto logró escapar cuando cuatro individuos lo quisieron interceptar, por lo que no sería de extrañar que pudiera tratarse de los mismos delincuentes.

Otro atraco

Por otra parte, se confirmó desde sede policial, que se produjo otro robo a mano armada en un local de venta de celulares, ubicado en calle Galarza.

Según trascendió, un sujeto ingresó portando un arma de fuego, logrando sustraer dinero en efectivo y dos aparatos de telefonía.

En el lugar se dio intervención a personal de División Criminalística e Investigaciones.

Por el momento, señalaron, no hay mayores detalles por cuanto se está trabajando, no obstante ello no se descartan procedimientos en el marco del mismo.