Se lanzó el “Crecer” y entregaron aportes por casi 850 mil pesos a emprendedores

La temporada 2018 del Programa “Crecer” fue lanzada este lunes en Concepción del Uruguay por la ministra de Desarrollo Social, María Laura Stratta; y el intendente José Lauritto, junto al viceintendente Martín Oliva; los legisladores provinciales René Bonato, Marcelo Bisogni y Silvio Valenzuela; el secretario de Economía Social de la Provincia, Luis Precerutti; el secretario de Desarrollo Social uruguayense, Oscar Noir; y jefes comunales del departamento Uruguay.

El “Crecer”

Durante el primer semestre de 2018 el programa está destinado a 700 jóvenes entrerrianos en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, San Justo, Herrera, Santa Anita, Colonia Elía, 1° de Mayo, Caseros, Villaguay, Villa Clara, Villa Domínguez y diversas Juntas de Gobierno. Allí se desarrollará esta octava edición del Programa, con más de $ 20 millones de inversión anual.

Los jóvenes serán capacitados y recibirán herramientas e insumos necesarios para poner en práctica sus emprendimientos de oficios.

Entregas de programas varios

Para el desarrollo de variadas iniciativas recibieron sus elementos quienes presentaron proyectos en los programas “Iniciativas populares para mi barrio”, “Poder Popular” y “Crédito Joven”. A través de este último se financian herramientas para que jóvenes profesionales puedan iniciarse en el mundo laboral, habiendo recibido en este caso profesionales de ingeniería civil y agronómica, cocina, electromecánica, química, psicogerontología y ciencias económicas. También se realizaron entregas correspondientes al programa de Incorporación de Tecnología para mejorar la producción de 21 emprendedores.

Fueron beneficiarios emprendedores de Concepción del Uruguay, San José, Pronunciamiento, Caseros, San Justo, Basavilbaso, Santa Anita, Rocamora y Las Moscas. Las entregas totalizaron $ 846.578 por parte del gobierno provincial.

Impulsar el crecimiento desde el Estado

Lauritto manifestó que “Fortalecer organizaciones es un paso adelante… Esto es dar la posibilidad de dar un paso más adelante en la labor de estos productores que pretenden comercializar… A veces una herramienta, un estímulo ayuda mucho, ayudar a un emprendedor es abrir una puerta en la vida”.

En igual sentido, la Ministra refirió que el rol del Estado es “generar oportunidades donde no las hay. Esa es la gran tarea que tenemos desde el Ministerio, porque es un pedido del gobernador Gustavo Bordet: que diseñemos políticas públicas, que generemos programas y herramientas que generen oportunidades donde no las hay”. Para esto consideró clave “trabajar con articulación, nada de lo que hacemos podemos hacerlo si no contamos con intendentes, presidentes y equipos de Desarrollo Social que nos ayuden a trabajarlos en los territorios”.