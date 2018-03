Sanción definitiva para la aplicación de la licencia por Violencia de Género

Se realizó la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador, Adán H. Bahl. Se trata del primer encuentro que se realiza en el Recinto luego de las reformas para la implementación de nuevas tecnologías.

Licencia por Violencia de Género

Los Senadores le dieron sanción definitiva al proyecto de ley que tiene por objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral, para las trabajadoras del sector público provincial y las docentes dependientes del Consejo General de Educación, incorporando la licencia por violencia de género.

El senador Lucas Larrarte ofició de miembro informante y dijo que de alguna manera se viene a responder a algo que ya es impostergable, cómo es que la mujer pueda gozar de una licencia sobre la cuestión específica cuando es víctima de violencia de género. “Se trata de dar protección, evitando que deban recurrir a otro tipo de licencia”, añadió.

Dijo que se trata de evitar situaciones que invisibilicen la problemática y hace que el Estado cumpla con su rol protector. “Con esto respondemos a un largo reclamo de muchos sectores y especialmente a algo que nos ha planteado la gremial docente”, puntualizó.

Por su parte el Senador Ángel Giano agregó que este proyecto que responde a la necesidad de muchas trabajadoras, y va a permitir contar con una herramienta concreta que permitirá a las víctimas de violencia de género acceder una protección integral.

“Esta ley permitirá tener la protección ante estas situaciones y creemos evitará la revictimización”, agregó. Se refirió a lo importante de preservar el derecho a la intimidad de quien pida hacer uso de este tipo de licencia.

El Senador Kisser, quien adelantó su apoyo, llamó a la reflexión: “estamos actuando sobre los efectos, no sobre las causas. Es hora que nos pongamos a trabajar en la prevención de la violencia, tenemos que intentar que los actos de violencia no ocurran”. El senador de Paraná enfatizó la necesidad de actuar en lo preventivo.

Las reformas del Recinto

En el inicio del trabajo de esta noche, que se extendió por más de dos horas, el vicegobernador destacó “la reforma de fondo importante que se ha hecho en el Recinto”. (información en www.senador.gob.ar).

Expresó “el agradecimiento a los senadores por la tolerancia que se ha tenido en todo este tiempo”. Elogió el trabajo realizado por el Servicio Penitenciario, agregando que todo lo que se retiró será reutilizado en otros lugares del gobierno.

El presidente del bloque de Cambiemos, Francisco Morchio, agradeció el esfuerzo y la incorporación de tecnología, pensando las acciones para mejorar el funcionamiento del Cuerpo.

Por su parte el Senador Ángel Giano hizo lo propio, destacando la labor de los empleados de la Cámara. “Todo esto nos servirá para mejorar el trabajo en el Recinto. Nos podrán seguir en directo y es una forma que hace a la transparencia que nos reclama la ciudadanía en nuestros territorios”.

Temas tratados

Los senadores le dieron sanción definitiva a un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble propiedad de citrus negro sociedad anónima, ubicado en el ejido de Chajarí, para ser destinado a turismo y reserva natural protegida.

También se trató sobre tablas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a ceder en forma definitiva y gratuita a la municipalidad de Gualeguay, el dominio de una fracción de terreno para ser destinado a fines culturales, recreativos y/o sociales. El senador Morchio indicó que el destino está consensuado con el Poder Ejecutivo Provincial. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados.

Tuvo idéntico tratamiento, sobre tablas y luego aprobado por unanimidad, un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a ceder en forma definitiva y gratuita a la municipalidad de Gualeguay, un inmueble ubicado en el ejido de Gualeguay, para ser destinado a la construcción de un comedor comunitario.

Después se dio media sanción al proyecto de ley del Senador de Villaguay, Mario Torres, por el que se ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública del predio que ocupa la Sinagoga de colonia Sonnenfeld, departamento Villaguay, conforme lo dispuesto por ley 10.259, que es parte del circuito de las Colonias Judias.

Suspensión del tratamiento de pliegos de defensores

Ingresó una Resolución, que fue tratado sobre tablas y lleva las firmas de los senadores Larrarte, Morchio y Giano, referido al tratamiento que se está dando a un grupo de pliegos que se encuentran en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Larrarte recordó que en la última sesión se recibió un oficio que informó la existencia de una cautelar que ponía freno al tratamiento de pliegos de Defensores que iban a ser tratados por el Cuerpo.

Se tomó la decisión de acatar la misma y por lo tanto se dispondrá la suspensión del procedimiento, lo que está contenido en la Resolución ahora aprobada.

Defensa de la actividad deportiva

Se aprobó una declaración que fue firmada por los Senadores Pablo Canali, de Colón y Lucas Larrarte, de San Salvador, por la que el Senado expresa su preocupación y desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por Fernando Marín, en su carácter de coordinador general de comunicación estratégica de la Secretaría de Deportes de la Nación, que ponen de manifiesto políticas contrarias a los principios rectores de la actividad deportiva.

“No es un ataque contra nadie. Es preocupación porque no se puede dejar pasar que un funcionario de ese rango anuncia que se crearán sociedades anónimas deportivas e instando que se modifique el Estatuto de la AFA se cambie en tal sentido”, explicó el senador Canali.

Por su parte el senador Morchio adelantó que su bloque no va a acompañar esta iniciativa. Dijo que los dichos del funcionario no apuntan a los clubes de barrio y si a los grandes clubes de AFA. Hizo una serie de aclaraciones sobre la idea, que deja en libertad a los clubes de convertirse o no en sociedades anónimas.

Preocupación por la tarifa eléctrica

Se aprobó un proyecto firmado por todos los senadores del Frente para la Victoria y por el senador de Todos por Tala, que solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga la pronta disminución del costo del megavatio para las distribuidoras dentro del territorio provincial.

El proyecto nace por el fuerte impacto que ha tenido en todo el territorio entrerriano el fuerte aumento de la tarifa eléctrica.

El senador Giano dijo que esta iniciativa presentada días atrás, se pensó en tratar sobre tablas por “la preocupación de ciudadanos, comercios, industrias, por el tarifazo nacional”. Informó que se han dado debate en varias localidades, donde la ciudadanía ha reclamado explicaciones.

Propuso que se tenga en cuenta que de Entre Ríos sale el 8 por ciento de lo que ingresa al sistema eléctrico nacional y no llegamos a consumir el 3 por ciento, puntualizó.

Explicó el impacto del aumento en el mercado mayorista, agregando los aspectos del sistema eléctrico nacional. “Entre Ríos solo tiene distribuidoras, Enersa y Cooperativas. Hay una generadora que es Salto Grande, de la que queremos, con Justicia, la provincialización, como lo han hecho provincias petroleras o gasíferas”, agregó.

Homenajes





En el turno de los homenajes, el senador de Concordia, Ángel Giano, habló sobre el 24 de marzo. “Es importante esta fecha, porque son importantes la memoria, la verdad y la Justicia y el recuerdo, para que nunca más sucedan este tipo de hechos que han dañado a la Argentina, haciéndonos sufrir la peor dictadura cívico militar”.

Después de esto el Senador Kisser también se refirió al golpe de 1976, cuando “se exteriorizó abiertamente la persecución de personas, por cuestiones ideológicas, porque no compartían el pensamiento de algunos que estaban en los cuarteles”.

Hizo un homenaje a quienes ofrendaron su vida en defensa de su pensamiento, más allá de no compartir metodologías. Elogió lo hecho por la CONADEP en los albores de la democracia.

Consideró que es una fecha compleja que debe ser recordada como la más nefasta de la historia Argentina, por el terrorismo de Estado aplicado por usurpadores contra el pueblo.

Después Giano habló sobre el 2 de abril de 1982, recordando especialmente a los veteranos y caídos de Malvinas. Repudió el hundimiento del Crucero General Belgrano. “Lo de Malvinas no deja de ser una tragedia”, reflexionó y valoró el trabajo de la Cruz Roja Internacional que permitirá identificar los restos de los fallecidos en las Islas durante el conflicto. Se mostró a favor de incluir en la enseñanza, en las escuelas públicas, lo que aconteció en esta historia reciente. Particularmente elogió a los veteranos y caídos entrerrianos.