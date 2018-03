Sábado de básquetbol en el Gigante

Pagás 2, entrás en los 3

Recordemos lo anticipado ayer. Si pagás dos entradas para los partidos de este sábado y lunes, el del jueves que viene es gratis. El club venderá la promoción desde las 20 horas de este sábado. Pagando estos precios entrás a los 3 juegos de esta semana:

-Populares para los Socios 200 pesos

-Populares para los No Socios 260 pesos

-Plateas para los Socios 300 pesos

-Plateas para los No Socios 400 pesos.

MARCELO SGALIA, ENCARGADO DE PRENSA DEL CLUB PARQUE SUR.

Parque Sur sumó en las últimas horas al juvenil Juan Boffeli. El alero se sumó hace tres días al plantel sureño, entrenó con sus nuevos compañeros, recibió este viernes la habilitación oficial y se sentará en el banco este sábado ante Gimnasia de La Plata esperando su debut en la Liga Argentina.

Juanfri, como se lo conoce, es una de las jóvenes promesas del básquetbol uruguayense. Nació en la ciudad el 15 de noviembre de 1998 y el año pasado fue campeón provincial U19.

En el 2016 había sido subcampeón entrerriano y formó parte de la camada U15 de Zaninetti que llegó a ser subcampeón argentino, con un triunfo ante Boca, que jamás se borrará.

Desde la temporada 16/17 formó parte del plantel de primera división del club Zaninetti que participa de la Liga Provincial. “Es mi segunda casa”, afirma Juan, el lugar donde jugó desde los 4 años hasta hace unos días.

“Yo sabía que en algún momento esto iba a ocurrir, estaba en mis planes. Yo dejé mi corazón en Zaninetti, el club de toda mi vida y en el que pasé por muchas situaciones en tantos años. Me queda una espina al irme, pero sabía que en algún momento tenía que dar el salto y este es el desafío que esperaba en mi carrera”, sostiene Juanfri Boffeli al hablar con nosotros.

El jugador, pretendido por varios clubes, llegó al Puerto Viejo esta semana donde después de jugar la actual Liga Provincial lo espera un posible debut en la segunda categoría del país. “El desafío es muy grande, tengo altas expectativas. Yo quiero sumar, sé que llego a un plantel que viene jugando pero buscaré estar lo mejor posible cuándo lleguen los playoffs. Voy a adquirir experiencia y darle todo lo que tengo al equipo”, expresa la flamante incorporación sureña.

“Lo mejor que tengo es ir para adentro, correr, darle velocidad al equipo cuando pueda hacerlo y actitud, eso nunca me va a faltar”, se autodefine el jugador que agrega: “René (Richard) me pidió que corra mucho la cancha, que vaya para adentro y lo que me quede de tres que lo tome. Me remarcó varias veces que si yo no tomo decisiones no voy a jugar”, concluyó Boffeli.

Parque Sur sumó a una joven promesa de nuestro básquetbol. Desde este sábado Juanfri Boffeli será un sureño más aunque su corazón vista de amarillo.