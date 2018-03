Rocamora visita a Villa Mitre en el partido televisado

Este martes a partir de las 21, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora enfrentará a Villa Mitre e irá la recuperación tras haber perdido los dos últimos encuentros que disputó. El partido podrá verse en directo a través de la señal DeporTV. En el equipo de Juan Manuel Varas no estará el interno Marcos Jovanovich, lesionado, quien tampoco podrá jugar ante Rivadavia de Mendoza.

Las buenas noticias no abundan en el búnker Rojo porque a las dos últimas derrotas como local, frente a Parque Sur y Rivadavia, se sumó ahora la baja del pivote Marcos Jovanovich quien sufrió una lesión de rodilla el pasado viernes y no podrá estar al menos en estos dos compromisos a encarar como visitante. El jugador se realizó este lunes una resonancia magnética para comprobar el grado de lesión y tiempo de recuperación pero el entrenador ya confirmó que no estará en estos partidos por lo que no viajará para la gira.

Rocamora y Villa Mitre se enfrentaron en tres oportunidades hasta acá. Por la Primera Fase el equipo Verde se impuso en el primer choque 81-65 mientras que después el Rojo festejó por 83-74 en el que significó su primer triunfo en la temporada. Ya por este Segunda Fase el elenco capitalino se llevó los dos puntos del Paccagnella tras ganar 78-82. Luego de este compromiso el Rojo se quedará en la Capital Federal para viajar el miércoles rumbo a Mendoza donde un día después enfrentará a Rivadavia.

Los convocados

Mayores: Agustín Lozano (base y capitán), Martín Gandoy (escolta), Gastón Semiglia (alero), Joaquín Deck (ala pivote), Gary Johnson (ala pivote).

U23: Galo Impini (alero), Francisco Pag (escolta).

Juveniles: Tomás Verbauwede (ala pivote), Justo Catalín (escolta), Franco Baralle (base).

Datos del partido

Villa Mitre vs Rocamora

Conferencia: Sur

Hora: 21:00.

Estadio: Obras Sanitarias

Árbitros: Alejandro Chiti y Sebastián Moncloba

Comisionado Técnico: Julio César Vera López