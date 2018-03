Rocamora no puede torcer la mala racha

Por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este miércoles, Tomás de Rocamora perdió como local 64-67 frente a Temperley y sumó su quinta derrota consecutiva. El Rojo tuvo un buen arranque de partido pero después volvió a perderse en el juego y su rival lo aprovechó. Gary Johnson, con 24 puntos y 9 rebotes, fue el mejor de la noche. En la visita John Thomas aportó 17 puntos.

Cuando las cosas no salen, no salen. Por esa etapa está atravesando este Rocamora pero ya dentro de un segmento de la temporada en el que se está quedando sin margen de error. Perdió contra Temperley, otro rival al que tenía que ganarle como local para seguir un poco más tranquilo, y no pudo. En el primer cuarto salió bien, primero sacó 8 puntos y más tarde 12; Leo Costa tuvo que pedir minuto para despabilar a los suyos y el que mejor entendió el mensaje fue Chaine.

Después de ganar el primer parcial 19-12 el Rojo fue un manojo de nervios, las ofensivas no salieron pero la buena defensa que había esgrimido antes empezó a flaquear después. Entonces, además de Chaine, Thomas comenzó a tomar decisiones en la pintura y el tablero cambió de manos. El Celeste se llevó el tramo 14-24 y se fue al descanso largo ganando por tres (33-36).

Rocamora no solo jugó contra Temperley sino también contra sigo mismo, porque las cosas empezaron a no salirle y la visita apostó a castigarlo con tiros desde afuera de los 6.75. Thomas anotó un triplazo y el marcador quedó 42-47. Después, apareció Terrance Motley con doble y falta convertida y a continuación Gandoy para igualar. De todas formas el Gasolero se las ingenió para terminar adelante (47-49).

El último cuarto también fue muy flojo, en juego y goleo. Rocamora se apuró mucho y solo cuando se la dieron a Johnson encontró gol. En cambio Temperley jugó más tranquiló apostando a los triples con Ortiz y Rodríguez Seu (56-62). El partido se tornó cuesta arriba pero en un último minuto yendo y viniendo a la línea la historia pudo ser otra. El Celeste no falló en este aspecto, Rocamora se jugó a todo o nada y en un par de ocasiones sin fortuna también.

Terminó siendo victoria visitante y para poner más caliente la pelea en el fondo de la tabla. Rocamora extrañó a horrores a Gastón Semiglia, solo imitado por Agustín Lozano que anotó 2/3 en triples; los únicos del equipo. Motley, con apenas un entrenamiento encima, pudo hacer poco y nada y salió por 5 faltas. El sábado, ante Atenas de Patagones, Rocamora tendrá que ir en busca del triunfo que le permita cortar esta sequía que asusta cada vez más.

Detalle del partido

Mauricio Galarza