Rocamora juega ante Temperley una de sus finales

Ingresando ya en la recta final de la Segunda Fase de la Liga Argentina de Básquetbol, este miércoles desde las 21:30, Tomás de Rocamora enfrentará a Temperley en un juego clave ya que el elenco Gasolero está medio punto abajo en las posiciones. En el equipo de Juan Varas sigue en duda el interno Marcos Jovanovich mientras que no serán parte el lesionado Joaquín Deck ni el uruguayo Gastón Semiglia por quien se aguarda un reemplazo extranjero.

El Rojo viene mal, con cuatro derrotas en fila, lesionados y seis partidos por delante en los que tendrá que dejar la vida para no tener que lidiar con el fondo de la tabla. Todavía esa situación no lo apremia del todo pero quedarse con el triunfo ante Temperley asoma como urgente para repuntar en este difícil momento. Ya no están Deck ni Semiglia y las próximas horas serán claves para conocer quiénes se sumarán para ocupar esas plazas.

El pivote Marcos Jovanovich, por su lado, sigue en duda por un esguince en su rodilla derecha que lo dejó afuera de los dos últimos partidos. Y, por si fuera poco, el base Agustín Lozano sufrió en Mendoza un esguince del dedo pulgar en su mano izquierda y también debió trabajar de manera diferenciada estos días. Por fortuna no es su mano hábil por lo que estará de todas maneras más allá de las lógicas precauciones.

Los convocados

Mayores: Agustín Lozano (base y capitán), Martín Gandoy (escolta), Gary Johnson (ala pivote), Marcos Jovanovich (pivote).

U23: Galo Impini (alero), Francisco Pag (escolta).

Juveniles: Tomás Verbauwede (ala pivote), Justo Catalín (escolta), Franco Baralle (base), Jerónimo Occhi (base).

Datos del partido

Rocamora vs Temperley

Conferencia: Sur

Hora: 21:30.

Estadio: Julio César Paccagnella

Árbitros: Alejandro Zanabone y Sebastián Moncloba

Comisionado Técnico: Gustavo Sarmiento

Valores entradas

Jugadores: $30

Menores: $50

Popular Socio: $90

Popular No Socio: $110

Plateas Socios: $130

Plateas No Socios: $170

Mauricio Galarza