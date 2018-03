Puso primera la Promocional

La Primera División Promocional puso primera en su nueva temporada en la órbita liguista. El sábado en Colonia Los Ceibos se desarrolló la jornada correspondiente a la Zona A. En el inicio de la tarde tuvo la victoria 1 a 0 de San Cayetano sobre Racing, con gol de Ángel Caballero.

La gran goleada de la tarde llegó de la mano del último Campeón, Pipas F.C., que se impuso 6 a 0 al debutante UOCRA FC. Tomas Marks, Natanael Leyes, Federico Viana, Joaquin Acosta y Lucas Romero en dos ocasiones fueron los goleadores.

Atlético Concepción derrotó 2 a 0 a PVC, de la mano de un par de tantos de Cristian Eckertt. Apolo Concepción, otro de los debutantes en la categoría, comenzó con victoria. Con goles de Maxi Boraglio y Emanuel Caballero venció 2 a 1 a Isotopos, que anotó a través de Federico Stecklain.

En los últimos partidos, ya entrada la noche, Deportivo Pronunciamiento se impuso 1 a 0 a Boca de Colonia Elía, el único gol lo marcó Cristian Bueno, mientras que Defensores y Deportivo Municipal igualaron 1 a 1, con anotaciones de Maximiliano Otamendi y Franco Neira respectivamente.

El domingo comenzó a jugarse la Zona B, en cancha de Parque Sur. Hubo igualada sin goles para el comienzo de la jornada, entre Malvinas y Villa Sol. A segundo turno Granate se impuso 3 a 1 a San Miguel, con goles de Cristian Quintana, Sebastian Martinez y Nelson Galimberti. Martín Martínez marcó el único del Santo.

Luego llegó el turno del triunfo de Nacional a La Unión, con goles de José Lucero y Leonardo Ramallo lo ganó 2 a 1. Para La Unión anotó el gol Jorge Romero.

Luego de este encuentro, la lluvia complicó el normal desarrollo de la jornada que debió ser suspendida. Quedaron pendientes los cruces entre Los Gorilas – Mensana; Libertad – Metegol y La Carne – Titán.

Síntesis

Cancha: Agrario Rocamora

Zona A

Racing 0 – San Cayetano 1

Gol: Ángel Caballero (SC)

UOCRA F.C. 0 – Pipas F.C. 6

Goles: Lucas Romero -2-, Tomas Marks, Natanael Leyes, Federico Viana y Joaquin Acosta (PFC)

Atlético Concepción 2 – PVC 0

Goles: Cristian Eckertt -2- (AC)

Apolo Concepción 2 – Isotopos 1

Goles: Maximiliano Boraglio y Emanuel Caballero (AC); Federico Stecklain (I)

Boca Juniors (C.E.) 0 – Deportivo Pronunciamiento 1

Gol: Cristian Bueno (DP)

Expulsado: Alexis Godoy (DP)

Defensores 1 – Deportivo Municipal 1

Goles: Maximiliano Otamendi (D); Franco Neira (DM)

Árbitros: Fernando Díaz, José López y Miguel Pérez

Cancha: Parque Sur

Zona B

Defensores Malvinas 0 – Villas Sol 0

Granate 3 – San Miguel 1

Goles: Cristian Quintana, Sebastian Martinez y Nelson Galimberti (G); Martín Martínez (SM)

La Unión 1 – Nacional 2

Goles: Jorge Romero (LU); José Lucero y Leonardo Ramallo (N)

Suspendidos

Los Gorilas vs. Mensana

Libertad vs. Metegol

La Carne vs. Titán

Árbitros: Jorge Amarillo, Juan Carlos Ardetti y Galo Martínez