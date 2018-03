PROAPI: 7º concurso nacional de mieles

Se convoca a productores apícolas, que tengan apiarios en la República Argentina, a presentar muestras de su producción al 7° Concurso Nacional de Mieles, que se realizará en el marco de “EXPOMIEL AZUL 2018”.

El 7° Concurso Nacional de Mieles, que se desarrollará en el marco de “EXPOMIEL AZUL 2018”, tiene como objetivo promover, y difundir, la calidad integral de la miel entre los productores y consumidores. Por otro lado, es una herramienta para reunir información de mieles de distintas regiones del país, que permite mostrar, a los consumidores, la diversidad de características organolépticas de este producto, según la región de donde provenga.

El INTA, a través del PROAPI (Programa Nacional Apícola), y el Centro de Apicultores de Azul (CAA), organizan este evento por séptimo año consecutivo.

La Dra. Laura Gurini; investigadora del INTA Delta del Paraná, integrante del PROAPI y jurado del concurso, comentó “se puede observar cómo, en cada edición, mejora la presentación de las mieles. No me refiero al envase, sino a la limpieza del producto y la ausencia de defectos, tales como el olor a humo, que no se pueden disimular sólo para las muestras del concurso”, y concluye, “este concurso permite orientar a los productores en la senda de la calidad ya que, además de informar los resultados relacionados al origen botánico y características físico-químicas, es el único que comunica a los productores la presencia o no de residuos. Esto es posible gracias a la importante participación de la empresa NEXCO, especializada en la exportación de miel, a través de su laboratorio”.

Por su parte, la Dra. Graciela Rodríguez, investigadora del INTA Hilario Ascasubi e integrante del PROAPI, destacó, “el plus de este concurso, organizado por el PROAPI, es que premia la calidad integral del producto, considerando los parámetros comerciales más tradicionales, los potenciales contaminantes por el proceso de producción o el ambiente en que se produce y las características organolépticas”.

Esta actividad, de características únicas, cuenta con el auspicio de NEXCO S.A. y la adhesión de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce (UNMdP).

Se invita a todos los apicultores a participar de este concurso, enviando las muestras al INTA Balcarce, casilla de correo 276 (7620) Balcarce, desde el lunes 12 de marzo hasta el 20 de abril.

Bases y condiciones:

https://inta.gob.ar/eventos/proapi-7o-concurso-nacional-de-mieles

Más información:

Dra. Laura Gurini gurini.laura@inta.gob.ar

Dra. Graciela Rodríguez rodriguez.graciela@inta.gob.ar

O al teléfono 02266 439100, internos 730 y 734.

EXPOMIEL AZUL 2018

Los días 8, 9 y 10 de junio se celebra la Fiesta Nacional de la Miel en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires.

Esta fiesta se transformó, con el correr del tiempo, en una de las más importantes del país, en lo que respecta a la industria del sector, convirtiéndose en la vidriera apícola de la Argentina al mundo.