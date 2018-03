Postergado Parque Sur – Almagro



El Torneo Apertura 2018 “Héctor ‘Negro’ Miño” lamentablemente arrancará con una postergación. La 1ª Fecha del certamen incluye el clásico Parque Sur – Almagro. El mismo había sido programado en principio en cancha de Atlético Uruguay el próximo sábado. Luego de la reunión del lunes por la noche la historia fue complicándose con el correr de las horas. Desde la dirigencia de Atlético Uruguay se dispuso la no utilización de su cancha debido a las obras que el club está realizando en su predio, motivo por el cual el clásico quedó sin escenario.

Las dirigencias del Sureño y de la Liga realizaron diversas tratativas para conseguir el lugar donde disputar el encuentro, dentro del ámbito local y en ligas vecinas, pero las mismas no prosperaron.

Por tal motivo se tomó la decisión de postergar el partido entre el Sureño y el Aurinegro.

El Consejo Directivo de la Liga informa que no ha recibido hasta el momento ningún tipo de solicitud formal de parte de sus clubes afiliados para solicitar la suspensión de la fecha completa y por ende la postergación del arranque del torneo.

Por tal motivo, el resto de la fecha sigue en pie con su programación, tal cual fuera resuelto el lunes por la noche.

Programación 1ª Fecha

Sábado 10/03

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Gimnasia

Horarios: 4ª División 13:30 * 3ª División 15:00 * 1ª División 17:00

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Atlético Uruguay

Horarios: 4ª División 12:00 * Veteranos 13:30 * 3ª División 15:00 * 1ª División 17:00

Cancha: Rivadavia

San José vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 4ª División 12:00 * Veteranos 13:30 * 3ª División 15:00 * 1ª División 17:00

Domingo 11/03

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Lanús

Horarios: 4ª División 13:30 * 3ª División 15:00 * 1ª División 17:00

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. La China

Horarios: Veteranos 11:00 * 4ª División 12:30 * 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Postergado

Parque Sur vs. Almagro