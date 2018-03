Por vejámenes y torturas: El lunes 26 del corriente comienza el juicio contra 10 policías por el caso Jorge López

Tras años pasaron y la espera llega a su fin, ya que el 26 del corriente dará finalmente inicio el juicio oral por el caso Jorge López, quien denunciara vejámenes y torturas por parte de personal policial, dependiente de la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay.

La causa está caratulada como “Borges y otros-torturas, incumplimiento de los deberes funcionario público, falsedad ideológica” y tiene a 10 funcionarios policiales como imputados.

Tal como se informara oportunamente, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2015, en la zona de calles Sarmiento y 17 del Oeste, siendo Jorge Adolfo López, el principal damnificado en este incidente, quien en su oportunidad manifestó haber sido golpeado insistentemente por policías, negando rotundamente haberlos atacados con piedras, lo que se contrapone con los informes oficiales de entonces.

La causa quedó en manos de la doctora Melisa Ríos, que era fiscal, quien diligenció las diferentes medidas probatorias, ruedas de personas y testimoniales.

En su momento, López dialogó con 03442, señalando que “No estoy enojado con la Policía, pero si dolido y preocupado, por lo sucedido y deseo que no vuelva a ocurrir. Yo siempre confié en la fuerza y lamento haber tenido que pasar por algo así. En el lugar de los hechos hubo varios policías, pero solo un grupo minúsculo fue el que se alteró y no se los motivos. Ahora está todo en manos de la Justicia y no quiero hablar más. Solo espero recuperarme física y mentalmente, porque me siento temeroso”.

Los hechos denunciados

De acuerdo a lo que se pudo recabar en las diferentes audiencias y en base a la denuncia presentada por la víctima, ese día, cuando la Policía realizaba un procedimiento en el que las dos menores los insultaban y golpeaban, Jorge López se puso a filmar los hechos con su celular a pedido de unos de los uniformados, para luego regresar a la vivienda de donde había salido, pero al escuchar que llegaban más patrullas, salió y retomó la filmación.

Fue en ese instante, que los policías le habrían reprochado su actitud y uno de ellos habría arrojado gas pimienta contra personas supuestamente agresivas que se encontraban en el lugar y que les tiraban piedras.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el gas dio de lleno en los ojos de López, quien (de acuerdo a los dichos de los uniformados involucrados) arrojó una piedra contra los funcionarios sin ver a quién le había pegado.

López fue seguido al interior de la vivienda por policías, recibiendo el impacto de postas de goma, para luego ser detenido y trasladado a la Jefatura en la caja de una camioneta donde fue pisado y golpeado, mientras le reclamaban el celular, y una vez en la Jefatura, habría recibido otras golpizas ante la mirada de su hermano.

A además de los golpes recibidos, López contó que fue bañado en el patio con una hidrolavadora y dejado mojado, para luego ser llevado a la Comisaría Primera, desde donde, debido a su estado de salud, fue trasladado al hospital Urquiza donde quedó internado, destacando que presentaba numerosos golpes y que debido a esto, orinaba sangre, asegurando que llegó a pensar que lo matarían.

En su oportunidad, la víctima contó a 03442 que a raíz de estos sucesos, sufrió serias consecuencias físicas y psicológicas, que lo perjudicaron en su vida normal y laboral.

Es importante recordar además que Jorge y su hermano Oscar López, así como el joven vecino Enzo Fabián Sánchez, fueron oportunamente acusados de resistencia a la autoridad y lesiones durante esos incidentes, pero la Justicia los sobreseyó tras analizar los sucesos y testimonios.

Llega el juicio

Luego de diferentes idas y vueltas, este 26 de marzo será la fecha de inicio del debate, que tendrá como protagonistas a los abogados defensores Luis María Hadad, representante de Eduardo Sebastián Troncoso y Leonardo Javier Miño; doctor José Esteban Ostolaza, defensor de Francisco Celestino Borges, Jorge Rafael Valdez y Eloy Rafael Fernández; los abogados Rubén A. Pagliotto y Damián Patenatti, defensores de Gabriel José Arias, Pablo Sebastián Benítez , Roberto Andrés Ocampo y Juan Asín, y el abogado Pablo Sotelo, defensor de José Povoroznik.

Según pudo establecer 03442, el juicio continuará el martes 27 y 28 de marzo, para luego continuar los días 4,5 y 6 de abril, pasando a un cuarto intermedios para seguir los días 9, 10 y 11, teniéndose prevista la continuidad los días 16, 17 y 18 de abril.

El Tribunal estará integrado por los vocales Alberto Seró, Fabián López Moras y Rubén Chaia, por quienes pasarán alrededor de 80 testigos, entre ellos el propio damnificado Jorge López, cuyo relato centra toda la atención.

Sin lugar a dudas será un extenso juicio que centrará a atención de toda la comunidad y sobre todo al seno de la Policía de Entre Ríos.