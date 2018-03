Pasó la segunda de la Promocional

Entre sábado y domingo se jugó la 2ª Feche del Apertura. Atlético Concepción, San Cayetano y Deportivo Pronunciamiento en la Zona A y Nacional en la B, son los líderes con puntaje ideal.

El sábado arrancó la segunda de la Primera Promocional. En cancha de Almagro se jugaron los partidos de la Zona A. Atlético Concepción derrotó 2 a 0 a Isotopos, San Cayetano 2 a 1 a Pipas y Deportivo Pronunciamiento 1 a 0 a Apolo Concepción. Los tres sumaron su segunda victoria en idénticas presentaciones y lideran el grupo.

El Deportivo Municipal logró su primer triunfo en el certamen, 1 a 0 sobre Boca de Colonia Elía. Por idéntico resultado también ganó por primera vez UOCRA a Defensores, mientras que Racing se impuso 3 a 1 a PVC consiguiendo sus primeros puntos.

La Zona B se jugó el domingo en cancha de Unión y Recreo de San Justo. El único que logró repetir el triunfo fue Nacional. Derrotó 3 a 1 a Granate y lidera el grupo en soledad, al menos hasta tanto se completen los partidos pendientes de la primera fecha.

Los Gorilas y La Carne debutaron con victorias. Lograron triunfos ante Defensores de Malvinas 2 a 0 y San Miguel 2 a 1 respectivamente.

La Unión se impuso 1 a 0 a Metegol, mientras que igualaron en un gol Titán y Villa Sol, y sin goles Mensana con Libertad.

Síntesis

Sábado 24/03

Cancha: Almagro

Zona A

Defensores 0 – UOCRA F.C. 1

Goles: Hugo Molina (U)

Expulsado: Mauricio Bazán (D)

Deportivo Municipal 1 – Boca Juniors (CE) 0

Gol: Patricio González (DM)

Expulsado: Carlos Bartet (DM)

Deportivo Pronunciamiento 1 – Apolo Concepción 0

Gol: Gustavo Fernández (DP)

Isotopos 0 – Atlético Concepción 2

Goles: Fabio Olier, Cristian Ecker (AC)

PVC 1 –Racing 3

Goles: Eduardo Allois (PVC); Lautaro Musico, Fabián Zárate y Martín Meriano (R)

San Cayetano 2 – Pipas F.C. 1

Goles: Natanael Ruíz y César Acosta (SC); Lucas Romero (P)

Árbitros: Cristian Debrabandere, César Vereda y Jorge Amarillo

Domingo 25/03

Cancha: Unión y Recreo (San Justo)

Zona B

Los Gorilas 2 – Defensores de Malvinas 0

Goles: Federico Aguiar y Diego Ortmann (LG)

Mensana 0 – Libertad 0

Metegol 0 – La Unión 1

Gol: Mario Servín (LU)

Expulsado: Juan Leturia (LU)

Nacional 3 – Granate 1

Goles: Rafael Fister, Julio Fister y Julián Geist (N); Cristian Quintana (G)

San Miguel 1– La Carne 2

Goles: Jonathan Albeira (SM); Walter Antonín y Eric Robina (LC)

Expulsado: Enzo Albeira (SM)

Titán 1 – Villa Sol 1

Goles: Justo Meonis (T); Gabriel Stirz (VS)

Expulsado: José García (T); Brian González (VS)

Árbitros: Martín Mendoza, Claudio Larrea y Juan Castel

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Concepción 6 2 2 0 0 4 0 4 2 San Cayetano 6 2 2 0 0 3 1 2 3 Deportivo Pronunciamiento 6 2 2 0 0 2 0 2 4 Deportivo Municipal 4 2 1 1 0 2 1 1 5 Pipas F.C. 3 2 1 0 1 7 2 5 6 Racing 3 2 1 0 1 3 2 1 7 Apolo Concepción 3 2 1 0 1 2 2 0 8 UOCRA F.C. 3 2 1 0 1 1 6 -5 9 Defensores 1 2 0 1 1 1 2 -1 10 Boca Juniors (C.E.) 0 2 0 0 2 0 2 -2 11 Isotopos 0 2 0 0 2 1 4 -3 12 PVC 0 2 0 0 2 1 5 -4 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Nacional 6 2 2 0 0 5 2 3 2 Los Gorilas 3 1 1 0 0 2 0 2 3 La Carne 3 1 1 0 0 2 1 1 4 Granate 3 2 1 0 1 4 4 0 5 La Unión 3 2 1 0 1 2 2 0 6 Villa Sol 2 2 0 2 0 1 1 0 7 Titán 1 1 0 1 0 1 1 0 8 Libertad 1 1 0 1 0 0 0 0 9 Mensana 1 1 0 1 0 0 0 0 10 Defensores del Malvinas 1 2 0 1 1 0 2 -2 11 Metegol 0 1 0 0 1 0 1 -1 12 San Miguel 0 2 0 0 2 2 5 -3

Próxima Fecha (3ª)

Zona A

UOCRA F.C. vs. San Cayetano

Pipas F.C. vs. PVC

Racing vs. Isotopos

At. Concepción vs. Dep. Pronunciamiento

Apolo Concepción vs. Dep. Municipal

Boca Juniors (CE) vs. Defensores

Zona B

Defensores de Malvinas vs. Titán

Villa Sol vs. San Miguel

La Carne vs. Nacional

Granate vs. Metegol

La Unión vs. Mensana

Libertad vs. Los Gorilas