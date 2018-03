Otorgaron a familiares del sargento Froilan Ceferino Pedroza la condecoración “Caídos en el cumplimiento del servicio”

El pasado martes, a las 18:30 horas, se llevó a cabo en el frente de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, un acto presidido por el jefe Departamental Gualeguaychú comisario mayor Carlos Fabián Pérez, quien fue acompañado por el Intendente Municipal Dr. Esteban Martín Piaggio, el Vice Intendente Municipal Dr. Jorge Maradey, el Intendente de Pueblo Gral. Belgrano Dr. Mauricio Davico y representantes de Fuerzas de Seguridad.

Con la presencia de integrantes de Comisiones de Amigos y Organizaciones No Gubernamentales, junto a familiares y amigos, se desarrolló el evento en el que se entregaron Jerarquías para el Personal de Oficiales y Suboficiales recientemente ascendido, también obtuvieron su reconocimiento el Personal destacado por sus funciones durante el año 2017 siendo el Of. Inspector Pérez Víctor Gabriel, Of. Ayudante Frias Nery Leonel, Sargento Rozas Gustavo, y los Cabo 1° Rodríguez Cesar Hernán y Chesini Lucas a quienes se les hizo entrega de una medalla recordatoria por su efectivo accionar. Se destacaron por su trayectoria policial a 15 funcionarios que han cumplido 30 años de servicio.

Para culminar el acontecimiento, se llevó a cabo un emotivo homenaje a los funcionarios caídos en cumplimiento del deber, dando lectura a la Resolución D.P. N° 830/2018 donde se le otorgó al sargento Froilan Ceferino Pedroza el Ascenso Post Mortem, ya que su proceder se encuadra en un acto de arrojo, habiendo el funcionario policial otorgado el bien más preciado de todo ser humano como es su propia vida en pos de servir a la comunidad.

Su esposa, su madre, hermanos e hijos quienes estuvieron presentes en la ceremonia recibieron las condecoraciones. Para finalizar la ceremonia se realizó un minuto de silencio.