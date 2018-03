No se juega Parque Sur – Almagro

El Consejo Directivo de la Liga informa que nuevamente debe suspenderse el clásico Parque Sur – Almagro, correspondiente a la 1ª Fecha del Torneo Apertura 2018 “Héctor ‘Negro’ Miño”, por no cotar con una cancha para poder hacerlo.

Lamentablemente el certamen sigue sin poder desarrollarse con normalidad en su comienzo, y por segunda semana consecutiva debe postergarse el partido entre el Sureño y el Aurinegro por no poder contar con un escenario para el mismo.

En el comienzo de la semana se vislumbró un camino de solución en la reunión del lunes por la noche del Consejo Directivo, ya que el Delegado de Gimnasia abrió un puerta de diálogo para poder contar con el estadio Núñez el domingo, pero a pesar de los esfuerzos de los dirigentes de Parque Sur, club local, no se pudo lograr concretar y todo vuelve a cero.