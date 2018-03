Más amistosos del Femenino en Engranaje

femeninoEl Departamento de Fútbol Femenino de la liga organizó una nueva jornada de amistosos para este domingo. La categoría se va poniendo a punto para lo que será en breve el arranque de la competencia oficial.

El inicio del primer juego en Villa Sol está previsto para las 14:00 y en continuado se disputarán siete encuentros. La entrada general tendrá un valor de 30 pesos.

Programación

Domingo 11/03

Cancha: Engranaje

14:00 Parque Sur vs. Almagro

15:00 San Marcial vs. Don Bosco

16:00 Boca Juniors de Colonia Elía vs. Atlético Uruguay

17:00 Engranaje vs. Agrario Rocamora

18:00 La China vs. Gorilas

19:00 Libertad vs. María Auxiliadora

20:00 Unión y Recreo vs. Atlético Uruguay