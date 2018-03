Magni acompaña la lucha trabajadora

En el marco con el acampe nacional de los trabajadores y trabajadoras del INTI que ya lleva más de 40 días, es que en el INTI de Concepción del Uruguay se replicó desde el miércoles 7 al jueves 8 de marzo.

El Partido Socialista de la ciudad, en representación de la Secretaria General, Verónica Magni, y acompañada por los jóvenes Franco Barsotti y Lara Esteve; referentes locales, se acercaron el jueves al mediodía para brindar apoyo y unidad con sus trabajadores.

“Como lo hemos hecho a lo largo de los años estamos apoyando esta causa que es la lucha de los trabajadores y trabajadoras, lo hacemos en solidaridad porque no nos acordamos de estar del lado de los más vulnerables depende de quién gobierne sino que desde el PS hemos denunciado la precaridad de las condiciones laborales siempre”, dijo la autoridad partidaria local.

Ejemplo del abuso es que el INTI de manera totalmente arbitraria pagaron el 40% menos del salario.

La delegada de INTI, Sara Claret, contó que el argumento que usaron las autoridades fue que

“es por “ausencia no justificada”, ignorando el hecho de que existe un paro legalmente amparado del que las autoridades mismas reconocen cuando les conviene, como la mentira de echarnos la culpa de las demoras en el pago de salarios”.

Finalmente, Magni, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora; hizo mención a que “sigue sin haber respuestas a la terrible estadistica de una mujer asesinada cada 30 horas solo por su condicion de mujer, victima de la violencia machista, una vez mas salimos a la calle para expresarnos. Este reclamo de los y las trabajadoras no deja de ser una mas del sector popular al que sus derechso son vulnerados”.