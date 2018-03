La Promocional arranca la competencia oficial

Comienza el Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Promocional. El sábado se pondrá en marcha la Zona A en cancha de Agrario Rocamora, mientras que la Zona B tendrá sus partidos el domingo en Parque Sur.

La Primera División Promocional comenzará a hacer rodar la pelota oficialmente este fin de semana. Será la segunda temporada consecutiva de una categoría que tuvo su conformación y prueba piloto dentro del seno liguista allá por Octubre del 2016.

El Torneo Apertura llevará el nombre de Adalberto “Chivo” Zurmhuller, otro de los multicampeones entrerrianos de la década del ’60.

Participarán del certamen 24 equipos, divididos en dos zonas. Se jugará al sistema por puntos a una sola rueda, todos contra todos dentro de cada grupo.

Clasificarán a la Etapa Final los 4 primeros de cada zona para comenzar a definir el campeón al sistema de Play Off, a un solo partido y sin ventaja deportiva. Los cruces serán 1° A vs. 4° B; 2° A vs. 3° B; 1° B vs. 4° A y 2° B vs. 3° A.

La 1ª fecha comenzará el sábado para la Zona A, que desarrollará sus seis juegos en colonia Los Ceibos desde las 17:00. El domingo en el Puerto Viejo se disputarán los partidos de la Zona B, desde las 11:30.

Programación

Sábado 17

Cancha: Agrario Rocamora

Zona A

17:00 Racing vs. San Cayetano

18:10 UOCRA F.C. vs. Pipas F.C.

19:20 Atlético Concepción vs. PVC

20:30 Apolo Concepción vs. Isotopos

21:50 Boca Juniors (C.E.) vs. Deportivo Pronunciamiento

23:00 Defensores vs. Deportivo Municipal

Domingo 18

Cancha: Parque Sur

Zona B

11:30 Defensores Malvinas vs. Villas Sol

12:40 Granate vs. San Miguel

13:50 La Unión vs. Nacional

15:00 Los Gorilas vs. Mansana

16:10 Libertad vs. Metegol

17:20 La Carne vs. Titán