Jornada cargada de goles en el Femenino

La 2ª Fecha del Torneo Apertura “Dora Silveria Coronel” se jugó íntegramente este domingo en cancha de Almagro. La jornada se cargó de abrazos de gol con las goleadas de Atlético Uruguay 9 a 0 a Libertad y de San Marcial y Don Bosco a Defensores del Oeste y Boca de Colonia Elía. Las goleadores Decanas fueron Flavia Duarte -4-, Milagros Cabrera -2-, Ana Laura Ledesma -2- y Yamila Kloster. Por su parte Lourdes Leiva -2-; Agustina Garnier -2-; Virginia Crudo, Valeria Zárate y Evelyn Praticello lo hicieron para Las Bohemias y Adriana Yano -2-; María Monzón -2-; Antonella Rapallo, Janet Perdiguero y Evelin Perujo para el Salesiano.

La fecha tuvo además el triunfo de Almagro 1 a 0 con gol de Antonella Benítez sobre Agrario Rocamora. Idéntico resultado para Unión y Recreo sobre La China, con gol de Diana Martínez.

Por su parte Gorilas venció a María Auxiliadora 2 a 1. Carla Acevedo y Jesica Olivera marcaron para las Verdes del Palacio e Ivana Pintos para las Rojas de la Parroquia. Mientras que por el mismo score Parque Sur le ganó a Engranaje. Luciana Guardia y Vanesa Lambert fueron las goleadores Sureñas, para el Meca el gol lo consiguió Selene Monzón.

Síntesis

Cancha: Almagro

Almagro 1 – Agrario Rocamora 0

Gol: Antonella Benítez (Alm)

Libertad 0 – Atlético Uruguay 9

Goles: Flavia Duarte -4-, Milagros Cabrera -2-, Ana Laura Ledesma -2- y Yamila Kloster (AU)

Gorilas 2 – María Auxiliadora 1

Goles: Carla Acevedo y Jesica Olivera (G); Ivana Pintos (MA)

Unión y Recreo 1 – La China 0

Gol: Diana Martínez (UyR)

San Marcial 7 – Defensores del Oeste 0

Goles: Lourdes Leiva -2-; Agustina Garnier -2-; Virginia Crudo, Valeria Zárate y Evelyn Praticello (SM)

Don Bosco 7 – Boca Juniors (CE) 0

Goles: Adriana Yano -2-; María Monzón -2-; Antonella Rapallo, Janet Perdiguero y Evelin Perujo (DB)

Parque Sur 2 – Engranaje 1

Goles: Luciana Guardia y Vanesa Lambert (PS); Selene Monzón (E)

Árbitros: Adriana Goyeneche, Agustín Zamaniego, Matías Cheres y Cristian Fraccaroli

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Unión y Recreo 6 2 2 0 0 6 0 6 2 Don Bosco 4 2 1 1 0 9 2 7 3 Atlético Uruguay 3 1 1 0 0 9 0 9 4 San Marcial 3 1 1 0 0 7 0 7 5 Gorilas 3 1 1 0 0 2 1 1 6 Parque Sur 3 1 1 0 0 2 1 1 7 Almagro 3 1 1 0 0 1 0 1 8 Engranaje 1 2 0 1 1 3 4 -1 9 María Auxiliadora 0 1 0 0 1 1 2 -1 10 Agrario Rocamora 0 1 0 0 1 0 1 -1 11 La China 0 1 0 0 1 0 1 -1 12 Boca Juniors (C.E.) 0 1 0 0 1 0 7 -7 13 Defensores del Oeste 0 1 0 0 1 0 7 -7 14 Libertad 0 2 0 0 2 0 14 -14

Próxima Fecha (3ª)

Atlético Uruguay vs. Los Gorilas

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Almagro vs. Defensores del Oeste

San Marcial vs. Don Bosco

Boca Juniors (CE) vs. Parque Sur

Engranaje vs. Unión y Recreo

La China vs. Libertad