Inscripción abierta para Carrera Docente

La Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación (FCCyE) de la UCU continúa con la inscripción para el Profesorado de Enseñanza Superior (PES) en Sede Central y demás centros regionales y extensiones áulicas. Las mismas se extenderán hasta fines de marzo 2018.

Este Ciclo de complementación tiene una duración de dos (2) años, con una modalidad de cursado presencial- los viernes en horario nocturno y sábados por la mañana. El mismo habilita a profesionales a ejercer la docencia en los niveles medio y superior (universitario y no universitario) en la disciplina de su título de base, como así también a participar en equipos interdisciplinarios de docencia, investigación educativa y extensión universitaria.

El Profesorado de Enseñanza Superior- o Carrera Docente- es una carrera que la UCU viene desarrollando desde el año 1989 en Sede Central, y se ha extendidos a los centros regionales de Gualeguaychú, Paraná, Santa Fe, y Rosario; y las extensiones áulicas de Villaguay y Concordia.

Entendiendo la necesidad de adaptar la formación docente a la realidad áulica y fortalecer las demandas actuales de los profesionales abocados a la docencia. La FCCyE actualiza esta propuesta académica articulando los tres ejes fundamentales de la Educación Superior: Docencia, Investigación y Extensión. De esta manera este Ciclo de Complementación Curricular habilitará a profesionales a “ejercer la docencia en los niveles medio y superior (universitario y no universitario), en la disciplina de su título de base”, como así también a “participar en equipos interdisciplinarios de docencia, investigación educativa y extensión universitaria”.

La perspectiva del PES es “consolidar un espacio académico que contribuya a la profesionalización de la docencia universitaria y no universitaria mediante la formación pedagógica, investigativa y extensionista, en el ámbito local y regional; contribuir a la formación pedagógica de profesionales, docentes terciarios y técnicos universitarios y no universitarios, desde una perspectiva histórica, crítica e interdisciplinaria de las prácticas educativas; y promover prácticas docentes transformadoras desde el campo pedagógico, investigativo y extensionista, que posibiliten la construcción de alternativas innovadoras, democráticas e inclusivas y su transferencia concreta a diferentes contextos sociales”.

Requisitos para Ingreso

Los requisitos indispensables para la inscripción son: 1 fotocopia del DNI; 1 fotocopia de partida de nacimiento, 4 fotos de 3×3, fotocopia autenticada del título de nivel superior, y el pago de la matrícula (en el momento de la inscripción).

Condiciones de Ingreso

* Poseer título de grado universitario de los denominados mayores (de no menos de cuatro años de duración) o sus equivalentes, expedido por Universidades, estatales y no estatales con reconocimiento oficial.

* Poseer título otorgado por institutos de formación terciarios no universitarios con reconocimiento oficial en carreras de no menos de cuatro años de duración.

* Acreditar título de carrera técnico instrumental universitario, con plan de estudios no inferior a tres años y de no menos de 1600 horas reloj.

* Acreditar título terciario no universitario con un plan de estudios no inferior a tres años y de no menos de 1600 horas reloj.

* En ambos casos deberán completar y aprobar el Ciclo de Formación de Nivelación.