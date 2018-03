Gimnasia y Almagro a un paso del Oro y la Plata

En canchas de Engranaje y Atlético Colonia Elía se jugó anoche la 4ª Fecha del Torneo Preparación “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay”. Gimnasia derrotó a La China y continúa liderando la Copa de Oro cuando resta una fecha para el final. Por su parte Almagro goleó a Atlético Colonia Elía y sigue cómodo al frente de la Copa de Plata habiendo ganado todos sus partidos.

En Villa Sol la jornada comenzó con la igualada en uno entre Engranaje y San José, con goles de Jonathan Martínez y Diego Quinteros. A segunda hora se midieron Rivadavia y Atlético Uruguay. Lo ganó el Trico 1 a 0, con gol de Leonardo González y quedó como único escolta a una unidad. El Decano jugó gran parte del partido con diez por la expulsión de Colapietro.

Cerraron Gimnasia y La China, ambos llegaban punteros. El Lobo logró una ajustada victoria 3 a 2, que le permite llegar a la última fecha con las mejores chances de quedarse con el oro. Enzo Cardozo, Gonzalo Esquivo y Miguel Grasso marcaron para el ganador. La China terminó con diez por roja a Velázquez, y llegó al gol a través de Alberto Rosset y Cristian Noir.

En cancha de Atlético Colonia Elía la Copa de Plata tuvo un arranque a puro gol. Lanús venció a los dueños de casa 4 a 2 con dos goles de Leandro Padilla, más los de Darío López y Matías Pedroza. Para el C.A.C.E. anotaron Jorge Barrera y Martín Torres.

El líder absoluto de la plateada es Almagro, que volvió a ganar. Goleó a María Auxiliadora 4 a 0 con tantos de Brian Monzón, Iván Burguelo y doblete de Gabriel Monzón. El Aurinegro suma puntaje ideal y acaricia la Copa de Plata.

En el final Parque Sur volvió a ganar, 2 a 1 a Agrario Rocamora. Los goles del Sureño vinieron a través de Agustín Anselmino y Carlos Rodríguez. Para el Canario marcó Nicolás Racigh. Fue expulsado Nicolás Maidana en Parque.

La quinta y última fecha se jugará este sábado. En cancha de Gimnasia se resolverá la Copa de Oro. El local irá en busca del título frente a Engranaje. Luego jugarán Atlético Uruguay – San José y La China – Rivadavia.

La Copa de Plata se jugará en cancha de Almagro. Arrancará con Lanús – Parque Sur; luego lo harán Agrario Rocamora – María Auxiliadora y finalmente el dueño de casa frente a Atlético Colonia Elía.

Síntesis 4ª Fecha

Copa de Oro

Cancha: Engranaje

Engranaje 1 – San José 1

Goles: Jonathan Martínez (E); Diego Quinteros (SJ)

Rivadavia 1 – Atlético Uruguay 0

Gol: Leonardo González (R)

Expulsado: Joaquín Colapietro (AU)

Gimnasia 3 – La China 2

Goles: Enzo Cardozo, Gonzálo Esquivo, Miguel Grasso (G); Alberto Rosset, Cristian Noir (LCH)

Expulsado: Mauro Velázquez (LCH)

Árbitros: Jorge Moreno, Juan Moser y Gastón De León

Copa de Plata

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía 2 – Lanús 4

Goles: Jorge Barrera, Martín Torres (CACE); Darío López, Leandro Padilla-2-, Matías Pedroza (L)

María Auxiliadora 0 – Almagro 4

Goles: Brian Monzón, Iván Burguelo, Gabriel Monzón-2- (A)

Parque Sur 2 – Agrario Rocamora 1

Goles: Agustín Anselmino, Carlos Rodríguez (PS); Nicolás Racigh (AR)

Expulsado: Nicolás Maidana (PS)

Árbitros: Cristian Debrabandere, Fabián Pérez y Matías Mendoza

Posiciones

Copa de Oro Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 10 4 3 1 0 10 7 3 2 Rivadavia 9 4 3 0 1 7 3 4 3 La China 7 4 2 1 1 6 5 1 4 Atlético Uruguay 5 4 1 2 1 6 4 2 5 San José 1 4 0 1 3 2 7 -5 6 Engranaje 1 4 0 1 3 2 7 -5 Copa de Plata Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Almagro 12 4 4 0 0 9 1 8 2 Lanús 9 4 3 0 1 9 4 5 3 Parque Sur 7 4 2 1 1 5 4 1 4 Atlético Colonia Elía 5 4 1 2 1 3 5 -2 5 Agrario Rocamora 1 4 0 1 3 1 4 -3 6 María Auxiliadora 0 4 0 0 4 1 10 -9



Próxima Fecha (5ª) última

Sábado 03/03

Copa de Oro

Cancha: Gimnasia

18:00 Gimnasia vs. Engranaje

19:30 Atlético Uruguay vs. San José

21:00 La China vs. Rivadavia

Copa de Plata

Cancha: Almagro

18:00 Lanús vs. Parque Sur

19:30 Agrario Rocamora vs. María Auxiliadora

21:00 Almagro vs. Atlético Colonia Elía