Ferro cayó en Paraná

El expreso cayó derrotado por Olimpia por 83-77 en la capital provincial en una nueva fecha del Torneo Federal de Básquet. David Oviedo con 21 puntos fue el goleador de un equipo que no pudo asegurarse los playoffs y que en la última fecha a va a recibir a Capuchinos el viernes 30 de marzo a partir de las 21:30 horas.

Ferro tuvo un auspicioso inicio de juego con dos bombas de Bosch y Oviedo en menos de un minuto (0-6). Olimpia respondió con Guanco y Horst, pero la visita siguió efectivo y mantuvo una brecha de cinco puntos a través de Villanueva (5-10). El azulgrana logró frenar el pasaje productivo de su rival, se acomodó en defensa, obligó al error a su rival, pudo correr con Guanco y tras un triple de Agasse, concretó un parcial 7-0 para pasar al frente por primera vez en el tanteador (12-10). A partir de allí el marcador fue cambiante, sin un claro dominador, hasta una volcada de Almeida a falta de dos minutos (18-16). El CAO cerró mejor el primer chico con una ganancia de cinco puntos (21-16).

El segundo cuarto comenzó parejo, pero fue Olimpia quien sacó una luz de ventaja luego de un triple de Almeida (26-18). La reacción de Ferro llegó de la mano de Oviedo, que rompió la defensa local en reiteras oportunidades y lideró a su equipo con siete puntos seguidos para quedar a tiro del empate (26-25). Tras el flojo pasaje, Guanco cortó una sequía de cuatro minutos desde la línea de libres para sostener la diferencia en el electrónico. El tramite no varió demasiado y en el golpe por golpe salió beneficiado el dueño de casa, que mantuvo distancias en el marcador, aunque el azulgrana tuvo chances de finalizar con un margen más amplio pero falló en la parte defensiva (39-36).

A la vuelta de los vestuarios, Almeida volvió a levantar la gente tras realizar su segunda volcada en el juego. El encuentro creció en intensidad, las rachas predominaron y las acciones se emparejaron con ambos equipos finos de cara al aro, teniendo como vías de gol a Alfonso y Almeida en el local, mientras que, Ivetich, Fric y Oviedo hicieron lo suyo en Ferro (48-46). A base de una buena defensa, Olimpia dejó sin gol al elenco de Concordia e hizo notar su poderío ofensivo con diferentes intérpretes para sacar una rápida ventaja de 10 puntos (58-48). Sin embargo, la visita detuvo el envión del anfitrión, ajustó detalles en defensa y limó el tanteador con un 7-0 (58-55). Fue todo del elenco de Blanc, que no consiguió anotar en los restantes tres minutos del chico y Olimpia lo aprovechó al máximo. Cerró su cristal, agarró confianza en ataque, capitalizó las segundas oportunidades y con dos bombas de Alfonso y Agasse sacó una renta de 13 de cara al último periodo (68-55).

Olimpia no tuvo la misma imagen del periodo anterior, se mostró nervioso y errático, que llevó a que Ferro se ponga en juego nuevamente con buenas intervenciones de Villanueva y Bosch (70-63). El CAO apostó a las posiciones largas pero no le resultaron de la mejor manera, le faltó resolución y la visita arremetió con Cabrera en la pintura (72-67). Vesco buscó solución en el banco pero el equipo no encontró los caminos y siguió anotando esporádicamente, aunque se mantuvo la diferencia de cinco puntos. Ferro no se dio por vencido, aprovechó el pasaje improductivo del azulgrana y desde la línea de libres se puso a tres a falta de 49 segundos (77-74), pero Horst apareció en un momento clave para darle respiro al CAO. Blanc solicitó minuto y tras el mismo, su equipo intentó desde el perímetro pero falló y Olimpia sentenció la historia en la línea de suspiros con Guanco y Almeida (83-77). Le costó el cierre pero selló una victoria que vale la permanencia en la categoría.

Ferro con esta derrota cae en su récord a 10-13 en la División Mesopotamia y necesita ganar el viernes 30 de marzo a Capuchinos, en el clásico de la ciudad, para asegurarse su lugar en los playoffs de reclasificación. El partido con el santo comenzará a las 21:30 horas y se va a jugar en el Gimnasio Juan de Dios Obregón.