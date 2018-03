Engranaje no pudo con el Lobo

El Meca no encontró los métodos para lastimar a Gimnasia y terminó perdiendo 2-0 en el Lolo Ardaiz. No obstante, le jugó de igual a igual a un Lobo que no fue superior.

Fue un primer tiempo parejo. Engranaje manejó la pelota, pero no generó peligro en la valla del Lobo. Por otro lado, a Gimnasia con las corridas y menos fútbol le bastó para mantener el 0-0 durante bastante tiempo, pero cuando el primer tiempo llegaba al final, sin que la balanza se inclinara para ningún lado, llegó una escapada de Soto que terminó con un centro, una serie de rebote para que le quede a Da Silva y con remate defectuoso pusiera el 1-0.

Durante el segundo tiempo el Meca intentó, se aproximó, pero no logró generar situaciones de peligro claras para poder empatarlo.

Finalmente, en un contraataque letal cuando el equipo de Monge-Losada ya estaba volcado en ataque, otra vez corrida por el lateral con un centro de Músico que rebota en un defensor y Juan Cruz Monge aprovechó para definir cruzado y puso el 2-0 en la chapa que fue definitivo.

La próxima semana Engranaje visitara a San José por la segunda fecha del Torneo Apertura

Inferiores

La serie fue para Gimnasia

Engranaje no sacó puntos ante Gimnasia, que le ganó la serie al Meca producto de las victorias en Tercera y Cuarta división.

Como local tuvo un debut duro. Enfrentó nada más y nada menos que al Lobo.

En la Cuarta cayó 4-0, con un agobiante calor y jugadores desvanecidos en ambos equipos. Gimnasia fue el más contundente en la primera parte. Ya en la segunda etapa el Meca mejoró, pero no fue suficiente.

En tercera división perdió por 2-0. El Meca comenzó dormido y a los 15 segundos le convirtieron. En esta ocasión Gimnasia no fue más que Engranaje, pero le alcanzó para manejar el partido. En el segundo tiempo Engranaje pudo haber empatado, pero en una contra Gimnasia lo liquidó poniendo el 2-0.

Pese a las derrotas de hoy queremos destacar a los Guríses, que con mucho esfuerzo juegan, entrenan, estudian y trabajan día a día.