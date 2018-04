En Unión y Recreo y Almagro se jugó la tercera de la Promo

La Primera División Promocional disputó una nueva fecha este viernes, Atlético Concepción y San Cayetano marchan firmes en la cima de la Zona A. La Carne derrotó al puntero Nacional y lo alcanzó en lo más alto, al igual que Los Gorilas y La Unión.

El viernes en canchas de Unión y Recreo y Almagro, se desarrollaron las jornadas por la 3ª Fecha del Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Primera Promocional.

En San Justo jugó la Zona A, donde en el comienzo matinal Atlético Concepción derrotó 3 a 0 a Deportivo Pronunciamiento, ambos llegaban líderes. Ahora el violeta de San Isidro comparte la punta solamente con San Cayetano, que venció 3 a 1 a UOCRA.

Un escalón más abajo aparece el Deportivo Municipal, que se impuso 4 a 2 a Apolo Concepción.

Pipas volvió a la victoria, superó 1 a 0 a PVC, en tanto que Racing logró su segunda victoria consecutiva, goleó 3 a 0 a Isotopos. En el restante partido, Boca de Colonia Elía ganó por primera vez, lo hizo por 2 a 1 ante Defensores.

La Zona B se desarrolló en cancha de Almagro. La Carne goleó 3 a 0 a Nacional, que llegaba como único líder, y lo alcanzó en lo más alto. Los Gorilas y La Unión aprovecharon el envión, con sus victoria 1 a 0 ante Libertad y Mensana también llegaron a la cima.

San Miguel logró su primer triunfo y sus primeros puntos al ganarle 3 a 2 a Villa Sol. El resto fue empate, son goles Granate y Metegol y 1 a 1 Defensores del Malvinas y Titán.

El lunes se juega la 4ª Fecha, en cancha de Boca Juniors de Colonia Elía la Zona A y en Almagro la B.

Síntesis

Zona A

Cancha: Unión y Recreo (San Justo)

Organiza: Atlético Concepción

Atlético Concepción 3 – Deportivo Pronunciamiento 0

Goles: Fabricio Schmidt, Cristian Eckertt y Ruben Moreyra (AC)

Pipas FC 1 – PVC 0

Gol: Natanael Leyes (P)

Expulsado: Gonzalo Acosta (P); Eduardo Allois (PVC)

Racing 3 – Isotopos 0

Goles: Lautaro Musico, Jorge Churruarín y Martín Meriano (R)

Apolo Concepción 2 – Deportivo Municipal 4

Goles: Maximiliano Boraglio y Javier Espinosa (AC); Cristian Núñez-2-, Patricio González-2- (DM)

UOCRA FC 1 – San Cayetano 3

Goles: Ernesto Ledesma (U); Pablo Suárez-2-, Pedro Ledesma (SC)

Boca Juniors (CE) 2 – Defensores 1

Goles: Cristian Gonzalez y Matías Sterzer (BJ); Nazareno Piloni (D)

Expulsado: Galo Galván (D)

Árbitros: César Vereda, Jorge Amarillo y Juan Castel

Zona B

Cancha: Almagro

Organiza: La Unión

La Unión 1 – Mensana 0

Gol: Ricardo Lucero (LU)

Villa Sol 2 – San Miguel 3

Goles: Jorge Machado-2- (VS); Luis Giraud, Juan Ojeda y Suahan Alcaraz (SM)

Expulsado: Juan Ojeda (SM)

La Carne 3 – Nacional 0

Goles: Gastón Barral-2-, Eric Robina (LC)

Granate 0 – Metegol 0

Libertad 0 – Los Gorilas 1

Gol: Gabriel Godoy (LG)

Defensores de Malvinas 1 – Titán 1

Goles: Nazareno Berón (DM); Walter Borba (T)

Expulsado: Lautaro Sanabria (DM)

Árbitros: Juan Carlos Ardetti, Mauro Martínez y Raúl Voisard

Programación 4° Fecha

Domingo 01/04

Cancha: Boca Juniors (Colonia Elía)

Organiza: Boca Juniors (Colonia Elía)

Zona A

10:30 Boca Juniors (CE) vs. UOCRA FC

11:40 Defensores vs. Apolo Concepción

12:50 Deportivo Municipal vs. Atlético Concepción

14:00 Deportivo Pronunciamiento vs. Racing

15:10 Isotopos vs. Pipas FC

16:20 PVC vs. San Cayetano

Árbitros: Gustavo Pérez, Jorge Amarillo y Juan Carlos Ardetti

Zona B

Cancha: Almagro

Organiza: Nacional

11:00 Nacional vs. Villa Sol

12:10 Los Gorilas vs. La Unión

13:20 Mensana vs. Granate

14:30 Metegol vs. La Carne

15:40 Libertad vs. Defensores de Malvinas

16:50 San Miguel vs. Titán

Árbitros: José López, Mauro Martínez y Fernando Díaz