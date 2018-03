El músico chamamecero Alejandro Brittes actuará en San José

El viernes 6 de abril se presentará junto al brasileño André Ely en la Casa del Bicentenario. Brindarán además una Masterclass de acordeón y música brasileña con guitarra de 7 cuerdas

Con una Masterclass de acordeón chamamé, y de música brasileña con guitarra de 7 cuerdas, el compositor e intérprete de música litoraleña Alejandro Brittes inaugurará su visita a la ciudad de San José. Será el próximo viernes 6 de abril de 2018 a las 19 en la Casa del Bicentenario junto al brasileño André Ely, organizado junto a la coordinación de cultura. Luego a las 21 será el show en vivo donde ofrecerán un amplio repertorio de chamamé. La Masterclass tendrá un valor de $80 y el show para todo público será de $100. Quienes opten por la clase más el show abonarán $140 por ambos.

Alejandro Brittes

Compositor e intérprete de música del litoral Argentino, Alejandro Brittes nació en Capital Federal, Buenos Aires. Estudió música académica en la Escuela Juan Pedro Esnaola y lleva 30 años de difusión del chamamé por el mundo, presentándose en más de 10 países. Fue el primer músico chamamecero a iniciar el intercambio entre el chamamé y el rock, grabando para el grupo Los Piojos la canción “Todo Pasa”.

Brittes se convirtió también en el primer músico chamamecero a ganar como mejor instrumentista el Festival de Cosquín en 1996, con una música autoral. En el año 1996 ganó el premio Revelación de la música Ramallo Porá y el premio Carlos Keen como mejor instrumentista y grupo musical.

Busca los orígenes musicales del ritmo, preocupándose por la identidad del chamamé. Fue concebido por el norteamericano Mark Brill, PHD en música de la Universidad de Texas-EEUU en el libro “Music of Latin America and the Caribbean”, como uno de los tres principales acordeonistas del género junto a Raúl Barboza. En los últimos años, ha hecho diversos talleres de acordeón y de técnica. Creador del proyecto Caravana Chamamecera en Rio Grande do Sul-Brasil, realizando más de 150 presentaciones junto al grupo Os Fagundes y Elton Saldanha. Sus compañeros de escenario son André Ely y Lucas Rocha, ambos brasileños y eximios guitarristas de siete cuerdas. Actualmente, escribe musicalmente una Ópera de Chamamé, intitulada “Tierra Sin Males” y está produciendo su octavo junto a André Ely “Terracota”.