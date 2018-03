El domingo en Almagro se juega la segunda

Se reunió este lunes el Departamento de Fútbol Femenino de la liga y se resolvió programar para el próximo domingo la 2ª Fecha del Torneo Apertura. Los pendientes de la primera jornada se disputarán el próximo fin de semana, que llega cargado de feriados y días disponibles para poder ponerse al día. Cabe recordar que solamente pudieron jugarse dos encuentros de la primera fecha el pasado domingo, y luego hubo que suspender por las malas condiciones del tiempo.

En cancha de Almagro será entonces el centro de la actividad el próximo domingo. La jornada comenzará a las 11:00 y en continuado se disputarán los siete partidos de la fecha.

Programación 2ª Fecha

Domingo 25/03

Cancha: Almagro

11:00 Almagro vs Agrario Rocamora

12:20 Libertad vs. Atlético Uruguay

13:40 Gorilas vs. María Auxiliadora

15:00 Unión y Recreo vs. La China

16:20 San Marcial vs. Defensores del Oeste

17:40 Don Bosco vs. Boca Juniors (C.E.)

19:00 Parque Sur vs. Engranaje