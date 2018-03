El domingo arranca el Apertura Femenino

El Departamento de Fútbol Femenino de la liga programó la 1ª Fecha del Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”, conocida en el mundo del fútbol como simplemente Doris, de Parque Sur. Recordatorio a una incansable laburante de nuestro fútbol que nos dejó físicamente hace algunos años.

El arranque del certamen esta previsto para el próximo domingo en cancha de Engranaje. La actividad en Villa Sol comenzará a las 12:00 y en continuado se disputarán los siete encuentros de la primera jornada.

El nuevo torneo oficial pondrá en cancha a 14 equipos y será la novena temporada consecutiva de la categoría desde su regreso oficial al seno de la Liga de Fútbol.

Se jugará al sistema todos contra todos, por puntos y a una sola rueda -13 fechas-. Los equipos ubicados en las posiciones 1° al 8° jugarán posteriormente por la Copa de Oro y los restantes lo harán por la Copa de Plata.

Programación

Domingo 18/03

Cancha: Engranaje

12:00 Engranaje vs. Don Bosco

13:20 Libertad vs. Unión y Recreo

14:40 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

16:00 Almagro vs. Gorilas

17:20 La China vs. Parque Sur

18:40 San Marcial vs. Agrario Rocamora

20:00 Boca Juniors de Colonia Elía vs. Defensores del Oeste