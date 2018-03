Dictaron la prisión preventiva para joven acusado de balear a un oficial de la Policía

El audiencia desarrollada este jueves en horas de la mañana en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías, doctora Melisa María Ríos, se dispuso la prisión preventiva para el joven que se entregara al ser sospechoso de haber efectuado el disparo de arma de fuego que hiriera al oficial de Investigaciones.

Se trata de Kevin Jesus Burguello, de 23 años de edad, quien es representado por el doctor José Pedro Peluffo, afrontando los cargos en principio de “Homicidio en grado de tentativa”, pero que tras la audiencia cambió a “Abuso de arma calificado”.

La parte acusadora

Concedida la palabra a la Agente Fiscal, Dra. María Albertina Chichi, comenzó sosteniendo que solicitaría la prisión preventiva de Burguello, para luego narrar los hechos, que consistían en que cuando dos funcionarios de Investigaciones recorrían la zona del Barrio 30 de Octubre, al pasar por la casa de Kevin Jesús Burguello, lo observaron detrás del tejido y según los dichos de quien iba al mando de la moto, pudo ver que estaba armado.

Fue en ese momento que se escucharon detonaciones e inmediatamente el oficial Mazarin que iba de acompañante, sintió un ardor y le avisó a su compañero que había sido herido, por lo que el conductor de la moto aceleró para evitar quedarse en el lugar y al llegar a inmediaciones de la escuela N° 113, pidió apoyo y auxilio para su camarada.

El oficial Mazarín, fue llevado al hospital Urquiza y tras ser operado, se recuperó el proyectil, sobre el que se ha dispuesto pericial para determinar calibre, ya que sería 32 o 38 y demás características.

La fiscal dijo que se ordenaron allanamientos, pero el arma no fue hallada, confirmando que Kevin Jesús Burguello se entregó con su abogado en la Jefatura, vistiendo la misma campera con la que había sido visto al momento del hecho, razón por la cual fue secuestrada para ser sometida estudios para determinar si tiene restos de pólvora, en tanto que se ordenó el dermotest al imputado.

La fiscal destacó que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo por antecedentes penales computables y además dos causas más en trámite que tiene el acusado, y anuncia el pedido del máximo de pena, que arribaría a la pena de 6 años de prisión.

La doctora Chichi destacó también la violencia en la personalidad del imputado, no acta órdenes judiciales, no acta las normas del 27 Bis, que se le han impuesto, está en un ámbito delictivo, sometiendo al barrio a fuerzas de armas, y pretende intimidar a la Policía, impidiéndole recorridas de rutina, entendiendo que también existe riesgo de entorpecimiento, ya que faltan declaraciones de víctima y del testigo Martínez (chofer de la moto).

Tras el relato, la fiscal terminó solicitando la prisión preventiva por el plazo de 40 días, para llevar causa a Juicio y lograr condena apuntada con anterioridad.

Se opuso

A su turno, el defensor, Dr. José Pedro Peluffo, se opuso y señaló estar sorprendido porque ya tiene como probado todo lo ocurrido, apunta a otras profesiones, ya que habla de personaje violento, considera que no hay evidencias suficientes para acreditar con el grado que exige la instancia para acreditar su participación, y probará que era un grupo de más de tres personas, y no es cierto que se profugara, recordando además que sobrevuela el viejo fantasma por la muerte de su padre (Toti Burguello), que lo mataron dos personas en moto con cascos, pero está impune, y se está investigando aún sin resultados.

Respecto al arma destacó que esta no aparece porque no la tiene y porque no fue su cliente el que disparó, considerando que esto sucede porque se está ante un apellido demonizado, todos los hechos deben recaer en esa familia, asegurando que no hay riesgos procesales, por lo que pidió la libertad.

Finalizados los alegatos, la jueza resolvió disponer la prisión preventiva del imputado Kevin Jesús Burguello, en orden a los delitos de “abuso de armas calificado” (Arts. 105, en función del art. 104 y 80 inc. 7º del Código Penal), por el término de 40 días y su alojamiento en dependencias de la Unidad Penal N° 4.