Bordet: “Tenemos que evitar que sigan envenenando a nuestros chicos”

“Este es un flagelo en el que tenemos que involucrarnos absolutamente todos los ciudadanos”, aseguró el gobernador Gustavo Bordet al destacar la sanción unánime por parte de la Legislatura Provincial de la ley de narcomenudeo.

Bordet explicó que se trata de “una ley que faculta y posibilita la actuación de la Policía y de la Justicia provincial, concomitantemente con la Justicia Federal, en delitos de narcotráfico. O sea, en delitos de narcotráfico menores, que es lo que se conoce como narcomenudeo”.

En ese sentido el mandatario ejemplificó: “Nosotros detectamos un kiosco de venta de drogas pero la Policía de la provincia de Entre Ríos no puede actuar porque es un delito federal. Con esta ley se le da jurisdicción de actuación a la Policía que, automáticamente, informa al Juzgado Federal o a las autoridades competentes para que se pueda llevar adelante la acción punitiva sobre el hecho que se produjo”.

Bordet indicó que a la norma sancionada, “comenzaremos a aplicarla gradualmente, porque esto es un proceso que no se aplica 100 por ciento de la noche a la mañana ya que generaría un colapso en todo el sistema”.

No obstante insistió: “Gradualmente iremos aplicando la ley, sobre todo en los casos más emblemáticos que en las ciudades se conocen, que todo el mundo los ve, los vecinos y la misma Policía; y los vemos quienes tenemos responsabilidad de gobierno y sentimos la impotencia de no poder actuar por ser delito federal”.

El mandatario, a su vez, observó: “La Justicia Federal investiga las grandes causas de narcotráfico y se han hecho avances importantes, pero estamos fracasando en los tejidos sociales de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, donde la venta de droga y el consumo están envenenando a nuestros chicos y producen hechos de violencia, en la calle, en los locales bailables, y en los estadios de fútbol”.

Si bien Bordet consideró que a esa violencia “hay que empezar a erradicarla”, también sostuvo que “no alcanza solamente con la ley, hay que ir con otro tipo de acciones que también estamos trabajando y que tienen que ver con desarrollar políticas activas en deporte, políticas saludables, y hacer un abordaje integral”.

“Es un tema que nos preocupa mucho. Tanto, que estamos terminando de construir el primer centro de rehabilitación en la provincia, en Paraná, con internación, que es algo que no teníamos”, dijo el mandatario. “Todos los efectores para internación son privados, no había ninguno público en Entre Ríos, este es el primero, lo iniciamos al segundo mes de gestión, estamos prácticamente terminándolo y esto va a dar solución a muchas familias que ante una situación no cuentan con los recursos para enviar a su hijo a una institución privada para rehabilitación. Vamos a poder tener ahora la solución desde el Estado”, subrayó.

A la luz del avance de esa obra, Bordet dijo que “esto habla de que hay una política coordinada, no solamente la fase punitiva de narcomenudeo, sino también lo que es más importante: la concientización y el tratamiento y entender que esto es un flagelo en el que tenemos que involucrarnos absolutamente todos los ciudadanos”.