Atlético y Agrario volvieron a ganar y lideran

El Decano derrotó a Almagro 3 a 1 y el Canario a Lanús 3 a 0, ambos suman puntaje ideal tras dos fechas. San José y Parque jugaron por primera vez en el torneo y ganaron. También hubo triunfo de La China. Mañana completan Gimnasia y Rivadavia en el Núñez.

Se jugó este domingo el grueso de la 2ª Fecha del Apertura “Héctor Miño”. En el Simón Luciano Plazaola se enfrentaron Atlético Uruguay y Almagro, se impuso el Decano 3 a 1. Los hermanos Ángel y César Gómez y Gustavo Mosca fueron los goleadores de la tarde. Alan Quittet le había dado la igualdad transitoria al Aurinegro, que terminó el juego con diez por la expulsión de Omar Avanzini. Atlético suma su segunda victoria consecutivo y con puntaje ideal es uno de os líderes del certamen.

El otro líder está en Los Ceibos, allí se hace fuerte el dueño de casa Agrario Rocamora, que consiguió también su segunda victoria en fila. Goleó a Lanús 3 a 0 con dos tantos de Iván Davrieux y el restante de Gastón Galvarini. En el Granate vio la roja Agustín López.

Partidazo se jugaron La China y María Auxiliadora en cancha de Engranaje. Se mataron a goles. Fue triunfo de los del frigorífico 6 a 4. Tres de Facundo Zaballo, dos de Cristian Noir y Franco Linares hicieron la media docena. Para el Rojo de la Parroquia marcaron José Musico, Lucas Martínez y Maximiliano Gorosito en dos ocasiones.

San José y Parque Sur debutaron en el torneo con sendos triunfos. El Sanjo le ganó 2 a 0 a Engranaje. Se jugó en cancha de Rivadavia y los goles llegaron a través de Franco Pérez y Jorge Godoy. Este último luego se iría expulsado, al igual que su compañero Luciano Linares, para qie el ganador termine con nueve.

El Sureño goleó a Atlético Colonia Elía a domicilio. Fue 3 a 0 con tantos de Maximiliano Ardetti, Alexis Chesini y Javier Lucero. En el C.A.C.E. fue expulsado Federico Martín.

La segunda fecha se completará este lunes cuando jueguen en el Núñez desde las 22:00 Gimnasia y Rivadavia.

Síntesis

Atlético Uruguay 3 – Almagro 1

Goles: Ángel Gómez, César Gómez y Gustavo Mosca (AU); Alan Quittet (A)

Expulsado: Omar Avanzini (A)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Fernando Díaz y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Atlético Uruguay 3 – Almagro 2

3ª División – Atlético Uruguay 1 – Almagro 1

Veteranos – Atlético Uruguay 3 – Almagro 3

Lanús 0 – Agrario Rocamora 3

Goles: Gastón Galvarini e Iván Davrieux-2- (AR)

Expulsado: Agustín López (L)

Árbitro: Matías Mendoza

Asistentes: Jorge Amarillo y Marcelo Francia

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Lanús 1 – Agrario Rocamora 2

3ª División – Lanús 0 – Agrario Rocamora 1

Veteranos – Lanús 0 – Agrario Rocamora 0

La China 6 – María Auxiliadora 4

Goles: Facundo Zaballo-3-, Cristian Noir-2- y Franco Linares (LCH); Maximiliano Gorosito-2-, José Musico y Lucas Martínez (MA)

Árbitro: Gastón De León

Asistentes: José López y Galo Martínez

Cancha: Engranaje

4ª División – La China 0 – María Auxiliadora 4

3ª División – La China 0 – María Auxiliadora 3

Veteranos – La China 1 – María Auxiliadora 1

San José 2 – Engranaje 0

Goles: PT: 17’ Franco Pérez (SJ) y 28’ Jorge Godoy (SJ)

Expulsados: ST: 25’ Luciano Linares (SJ) y 34’ Jorge Godoy (SJ)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Miguel Pérez y Agustín Cáceres

Cancha: Rivadavia

4ª División – San José 1 – Engranaje 3

3ª División – San José 0 – Engranaje 1

Atlético Colonia Elía 0 – Parque Sur 3

Goles: Maximiliano Ardetti, Alexis Chesini y Javier Lucero (PS)

Expulsado: Federico Martín (CACE)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Mauro Martínez y Fernando Picart

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Parque Sur 2

3ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Parque Sur 2

Veteranos – Atlético Colonia Elía 0 – Parque Sur 0

Lunes 26/03

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Rivadavia

Horarios: 3ª División 20:00 * 1ª División 22:00 * 4ª División el Martes 24/03 a las 20:00

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Matías Mendoza (3ª) y Jorge Amarillo (4ª)

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 6 2 2 0 0 6 1 5 2 Agrario Rocamora 6 2 2 0 0 5 1 4 3 Parque Sur 3 1 1 0 0 3 0 3 4 Gimnasia 3 1 1 0 0 2 0 2 5 San José 3 1 1 0 0 2 0 2 6 La China 3 2 1 0 1 7 6 1 7 Rivadavia 1 1 0 1 0 0 0 0 8 Lanús 1 2 0 1 1 0 3 -3 9 Almagro 0 1 0 0 1 1 3 -2 10 Atlético Colonia Elía 0 1 0 0 1 0 3 -3 11 Engranaje 0 2 0 0 2 0 4 -4 12 María Auxiliadora 0 2 0 0 2 4 9 -5

Próxima Fecha (3ª)

San José vs. Parque Sur

Atlético Uruguay vs. Atlético Colonia Elía

Almagro vs. La China

María Auxiliadora vs. Lanús

Agrario Rocamora vs. Gimnasia

Engranaje vs. Rivadavia

Prensa: liga. Foto: Ale Osuna