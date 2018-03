Agrario arrancó el Apertura con victoria sobre La China

La continuidad de la 1ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” tuvo su epicentro este domingo en Los Ceibos, donde el local Agrario Rocamora derrotó 2 a 1 a La China, logrando dar vuelta el resultado que había arrancado adverso.

Lo ganaba La China con gol de Cristian Noir a los 23’ del primer tiempo, pero un minuto antes del descanso lo igualó Nahuel Gómez. En la segunda etapa, a los 27’, apareció Maximiliano Martín para poner el segundo y definitivo tanto de la victoria.

Fueron todas victorias locales en la colonia. En Veteranos 1 a 0; en Tercera 2 a 1 y en Cuarta División 3 a 1.

Suspendido San José – Atlético Colonia Elía. Debían jugar en cancha de Rivadavia. La jornada comenzó con normalidad, disputándose los partidos de Veteranos, ganó San José 2 a 0 y luego la Cuarta División que finalizó 0 a 0. Antes del comienzo del juego de la Tercera categoría, el árbitro Gustavo Pérez tomó la decisión de suspender el mismo y el que debían jugar luego en Primera, agua acumulada en varios sectores del campo y la poca visibilidad de la marcación llevaron a la suspensión.

Igualdad entre el Trico y el Grana. El sábado Rivadavia recibió a Lanús. Igualaron 0 a 0, Lanús terminó con nueve hombres por las expulsiones de Cristian Acosta y Jonathan Machado.

En Tercera División lo ganó Rivadavia 2 a 0, en tanto que en Cuarta fue triunfo de Lanús 4 a 3.

Síntesis

Sábado 17/03

Rivadavia 0 – Lanús 0

Expulsados: Cristian Acosta y Jonathan Machado (L)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Fabián Pérez y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Rivadavia

Domingo 18/03

Agrario Rocamora 2 – La China 1

Goles: PT: 23’ Cristian Noir (LCH): 44’ Nahuel Gómez (AR) ST: 27’ Maximiliano Martín (AR)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Juan Moser y Mauro Martínez

Cancha: Agrario Rocamora

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 3 1 1 0 0 3 0 3 2 Gimnasia 3 1 1 0 0 2 0 2 3 Agrario Rocamora 3 1 1 0 0 2 1 1 4 Lanús 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Rivadavia 1 1 0 1 0 0 0 0 6 Almagro 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Atlético Colonia Elía 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Parque Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 9 San José 0 0 0 0 0 0 0 0 10 La China 0 1 0 0 1 1 2 -1 11 Engranaje 0 1 0 0 1 0 2 -2 12 María Auxiliadora 0 1 0 0 1 0 3 -3



Próxima Fecha (2ª)

San José vs. Engranaje

Gimnasia vs. Rivadavia

Lanús vs. Agrario Rocamora

La China vs. María Auxiliadora

Atlético Uruguay vs. Almagro

Atlético Colonia Elía vs. Parque Sur