8 de marzo- Día de la Mujer: Homenaje a través de la personalidad de Julieta Lanteri

Julieta Lanteri (Giulia Maddalena Ángela Lanteri) nació en Briga Marittima, Italia el 22 de marzo de 1873, (La ciudad pertenecía a la provincia de Cuneo y fue traspasada en parte de Italia a Francia con el Tratado de Paz de París del 12 de febrero de 1947 y renombrada como La Brigue). A los seis años, se mudó junto con sus padres y su hermana a Buenos Aires. Fue la primera mujer egresada del Colegio Nacional de La Plata y posteriormente fue alumna de la Universidad de Buenos Aires. Tras recibirse como farmacéutica en 1898, obtuvo un permiso especial de Leopoldo Montes de Oca (decano de la Facultad) para estudiar medicina, una disciplina entonces vedada para las mujeres. Se recibió como médica en 1906. Tras graduarse trabajó suministrando la vacuna contra la viruela en el servicio de Asistencia Pública de Buenos Aires y en el Hospital de Emergencias y Dispensario, también atendió en su propio consultorio. Aplicó para ser docente en la Universidad de Buenos Aires, pero fue rechazada con la justificación de que era extranjera.?En 1910 contrajo matrimonio con Alberto Renshaw, de quien se separó al año siguiente; pero gracias a esta boda y a que su esposo lo consintió, obtuvo la ciudadanía argentina.

En 1906, Lanteri asistió al Congreso Internacional del Libre Pensamiento que se hizo en Buenos Aires y que contó con la presencia de otras feministas como Raquel Camaña, Elvira Rawson de Dellepiane, Petrona Eyle, Sara Justo, Cecilia Grierson y Adelia Di Carlo y en 1910organizó, junto a otras mujeres, el Congreso Femenino Internacional que tuvo como sede a Buenos Aires. Se presentaron trabajos de mujeres de todo el mundo referidas a temáticas de género como derechos civiles y políticos, divorcio, educación, cultura, economía, etc. Fue el primer evento de este tipo que mostró al mundo, de manera concreta, la organización feminista y las propuestas para modificar las situaciones de inferioridad que vivían las mujeres.

En 1911 la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos para que actualizaran sus datos en los padrones, en vistas a las elecciones municipales de concejales, llamó a que lo hicieran “los ciudadanos mayores, residentes en la ciudad, que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuesto”. Lanteri advirtió que nada se decía sobre el sexo y prosiguió a solicitar su inscripción en la justicia. El juez resolvió a favor de ella y expresó: “Como juez tengo el deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está consagrado por la Constitución y, en consecuencia, que la mujer goza en principio de los mismos derechos políticos que las leyes, que reglamentan su ejercicio, acuerdan a los ciudadanos varones, con las únicas restricciones que, expresamente, determinen dichas leyes, porque ningún habitante está privado de lo que ellas no prohíben”. El 26 de noviembre, votó en el atrio de la Parroquia San Juan Evangelista de La Boca. El historiador y político Adolfo Saldías se desempeñaba como presidente de mesa y cuándo Lanteri votó, la saluda y se congratula “por ser el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica”. La Dra. Lanteri se dirigió a La Nación y a La Prensa, por entonces los medios más leídos y contó el hecho. Al día siguiente, la novedad apareció en los diarios.

Poco después, el Concejo Deliberante porteño sancionó una ordenanza donde especificaba que el empadronamiento se basaba en el registro del servicio militar, y por consiguiente excluía a las mujeres, se presentó ante registros militares de la Capital Federal para solicitar ser enrolada y hasta acudió al Ministro de Guerra y Marina, pero su petición fue rechazada. En 1919 se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, logrando ser aceptada por la Cámara Electoral. En su plataforma prometió luchar por sancionar una licencia por maternidad, prohibir la venta de alcohol, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte y establecer la igualdad entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, logro escasos 1740 votos que le impidieron acceder a una banca organizando como protesta un simulacro de votación callejera. A principios de 1920, el Senador Dr. Juan B. Justo la incluyó en su lista del Partido Socialista Argentino junto a Alicia Moreau de Justo y luego funda su propio partido el Feminista Nacional siendo segunda de Alfredo Palacios en las elecciones 1924, ya para esta altura se había ganado la enemistad de muchos, aunque si gozaba de la amistad del propio Palacios, José Ingenieros y Alfonsina Storni entre otros , siguió propagando sus ideas, siendo gran visionaria preanuncio los golpes de estados futuros,.

El 23 de febrero un automóvil la atropello y huyo, ella fallecería dos días más tarde, si bien la caratula policial del caso fue accidente, la periodista Adelia Di Carlo de El Mundo no dudo de calificarlo al mismo de asesinato, el conductor David Klapenbach, era miembro del grupo paramilitar de extrema derecha Liga Patriótica Argentina y había cometido numerosos asesinatos. La casa de Di Carlo fue saqueada por personal de civil de la Policía de la Capital Federal tras la publicación de estos datos. Gobernaba en esos tiempos el dictador José Félix Uriburo, los derechos sociales y politos no existían y no sería descabellado presuponer que este General tuvo algo que ver.

