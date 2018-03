Zaninetti comienza los play off

El equipo uruguayense disputará una vez mas la etapa eliminatoria que prevee la Liga Provincial de Básquet, cuando este viernes desde las 21.30 horas visite al Sportivo San Salvador. Los amarillos vienen de cerrar la fase regular en casa con un triunfo 76-70 frente al puntero Bancario. Este resultado lo ubicó sexto en la tabla de posiciones. A propósito de esto, el entrenador Martín Amden, dijo que “nuestro deseo era entrar entre los 8, teniendo en cuenta como es el proceso de armado y el plantel que pudimos tener. Las expectativas y las apuestas que teníamos y seguimos teniendo, es que clasificar era lo que queríamos, la posición podría haber variado quizás un puesto, pero no nos modifica nuestro objetivo.

” La competencia ha dejado atrás la etapa de ordenamiento de los equipos para dar lugar a la fase de eliminación directa. “Se vive como dos torneos apartes. Uno que posiciona y el otro que transporta. Es una etapa que vivimos con mayor intensidad, porque se todo o nada. No sé si será tan distinto este equipo en play off a lo que fue en etapa regular. Sentimos que estamos preparados para esta serie, sabemos que no tenemos mañana. En play off si es necesario cambiar alguna estrategia, lo haremos, depende del rival de turno. Tenemos muchos jugadores que están acostumbrado a jugar estas instancias decisivas, pero mas de la mitad del plantel son jóvenes que están descubriendo esto en la Liga Provincial”, destacó Amden.

La paridad entre ambos ha quedado evidenciada en los resultados de la fase regular, ya que cada equipo pudo obtener la victoria jugando en casa. Sobre esto, el DT dijo que “somos es un equipo ´desfachatado´ por la juventud de muchos de nuestros jugadores, por eso nos trajimos varios triunfos de visitantes, muchos partidos los terminamos ahí, perdiéndolos en la ultima bola, los cerramos bien pero la pelota no entró. Estamos con mucha confianza de que podemos dar vuelta la localía. No es determinante que al jugar de visitante estemos atados en nuestro juego.” A la hora de de plantear el partido teniendo en cuenta las virtudes del rival, el DT destacó que “tienen un juego muy fluido de local, nuestro desafío será torcer esa tendencia. Para eso necesitamos el apoyo de nuestra gente, sentir el aliento de nuestra gente nos hace muy bien. Estamos con muchas ganas de sentir el aliento de la gente y que eso nos potencie”.

La serie arrancará el viernes a las 21.30 en San Salvador con el arbitraje de Javier Mendoza, Sergio Cameronez y Joaquín Escalante, mudando la localía del segundo juego a Concepción del Uruguay el día domingo a las 21 hs. De ser necesario un tercer juego definitorio, será el viernes 9 de marzo en la Capital Nacional del Arroz. Play off Liga Provincial Bancario – ADEV SyD San José – Talleres Neptunia – Racing Sportivo San Salvador – Zaninetti