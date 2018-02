Zaninetti no pudo con San José

El conjunto amarillo de Concepción del Uruguay cayó frente a San José por 78 a 59 en el marco de la fecha número 20 de la Liga Provincial de básquet. Ortega, en la visita, fue el goleador del partido con 25 puntos.

Comienzo de ida y vuelta en el “Cilindro”, los primeros minutos los locales apostaban al juego interno de Boffeli, mientras que la visita sumaba de a tres gracias a la mano de Ortega y la rápida transición del balón. Perdomo se mostraba muy movedizo en la pintura, pero sin dudas el juego de lanzamientos de larga distancia caracterizaba a la visita que sumó tres triples en la primera mitad del partido. La primera mitad del cuarto quedo en manos de la visita por 12-9. La movilidad de Saverio Diaz comenzó a surgir cerca de los siete minutos de partido y gracias al aporte del número 8 Zaninetti seguía de cerca a San José. Sobre el cierre del primer “chico” se vio a un San José efectivo en lanzamientos de tres, con una férrea defensa y la productividad de Ortega y Perroni, mientras que los locales buscaban ir al frente para descontar. El cuarto, finalmente se cerró 21-20 en favor de San José.

El segundo cuarto tuvo al equipo de Visso bien ajustado en defensa no permitiendo que los locales sumaran en el tanteador, mientras que, al mismo tiempo, en ofensiva la efectividad continuaba y Zaninetti se cargaba de faltas. Pasando la mitad del segundo cuarto los locales querían prevalecer en el juego interno y no lo lograban, pese a las penetraciones de Bertonchini y Boffeli. A falta de 3 minutos San José lograba la máxima de 12 puntos y ganaba el partido 38-26 gracias a los 12 puntos de Perroni y Ortega que tenían una gran noche. Las variantes ofensivas de los “Amarillos” no daban resultado más allá de la rotación del plantel. Perdomo continuaba haciendo de las suyas y San José cerraba el partido 40-28 en su favor.

Aceleración y presión caracterizaron el comienzo del segundo tiempo en ambos equipos, Zaninetti obligado a acercarse en el marcador, mientras que la visita estiraba la ventaja a 17 puntos (47-30). Cruzando el Ecuador del tercer “chico”, los locales aumentaron la presión y poco a poco comenzaron a achicar la ventaja, pero el cuarto era de pocos aciertos para ambos. Cargados de falta y un juego cortado por las faltas cerraron el “chico” 55-42 en favor de los azul y amarillo.

En el arranque del último cuarto, Zaninetti fue en la búsqueda acelerada de la victoria, intentando penetrar y abollar la defensa, pero San José, tal como lo hizo a lo largo de todo el partido en cada ofensiva sacaba provecho y complicaba a los “Amarillos” con sus individualidades. A falta de seis minutos los jugadores de Visso volvían a obtener la máxima ventaja de 17 puntos (63-46) gracias a un tremendo bombazo de larga de distancia de Perroni. Ramiro Paz aportaba en la pintura para los locales, pero Ortega tenía una noche intratable. El correr de los minutos permitió que la visita se afianzara y lograra la máxima ventaja de la noche, 22 puntos. Así se consumo la derrota de Zaninetti frente a San José por 59-78

Síntesis

Zaninetti (59): Boffeli 12; Pascal 10; Paz 12; Diaz 8; Mas 7; Colombo; Hansen 3; Bertonchini 2; Bulay 3; Bonus 2; Celesia.

San José (78): Perroni 19; Perdomo 7; Montero 3; Ortega 25; Capaccione 7; Avancini; Brouchoud; Veron; Jaquet 14; Macchi 3; Perticari.