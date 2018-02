Tecnicatura Superior en Counseling, una carrera, una oportunidad

El Counseling es una disciplina que actúa en el campo de la Promoción, Bienestar y Desarrollo Humano, brindando orientación y apoyo psicológico a las personas en sus crisis, conflictos y necesidades de crecimiento personal. Su objetivo no es la curación de Patologías sino la atención preventiva, la promoción de la salud y el desarrollo de las personas.

Trabaja en la educación, organización laboral, tanatología, adicciones, gerontología, sexualidad, duelos, adolescencia y las áreas que en la vida hacen desde el enfoque centrado en la persona.

El Counseling es una Profesión que actúa en el campo de promoción de la salud.

Brinda apoyo a través de una acción preventiva y orientativa a las personas, en sus crisis y

angustias.

Su objetivo no es la curación de patologías mentales sino la asistencia preventiva.

El interés está puesto, no sólo en la ausencia de enfermedad sino también en “crear salud”, promover el desarrollo pleno de la persona y el de la sociedad en su conjunto.

El Counseling focaliza los aspectos sanos de la persona, con la convicción de que en ellos ésta se reafirma para incorporar los cambios que necesita. Promueve la autonomía, la

disposición a la autoayuda y la capacidad de autodirección, dando lugar a que se convierta en su propio agente de cambio y potencialmente, en el de su entorno inmediato.

El Consultor Psicológico o Counselor es, entonces, un asesor / facilitador que promueve el desarrollo y el despliegue de las potencialidades y la orientación oportuna ante posibles desviaciones en la conducta.

Un Counselor es conciente de que él mismo es su principal instrumento para brindar ayuda, por esto presta atención a su propio desarrollo, a “su propio proceso de convertirse en persona” (Dr.Carl Rogers), así como a su capacitación y perfeccionamiento técnico profesional.

Es una tecnicatura con título Nacional y la duración es de tres años y medio. El cursado es un sábado al mes de 9 a 18 hs en la escuela Rogelio Martinez. Cualquier información contactarse con la counselor y coordinadora de la carrera Evangelina Schlotthauer 343-4692577. Las Inscripciones están abiertas!

