Se definieron todas las clasificaciones a la Etapa Final

La China y Engranaje en la Zona A y Rivadavia en la B sacaron los últimos pasajes a la Copa de Oro tras disputarse la última fecha clasificatoria del Torneo Preparación. Acompañarán a Atlético Uruguay, San José y Gimnasia que ya estaban clasificados. El resto va por la de Plata.

La noche del viernes uruguayense sirvió para la disputa de la 5ª Fecha -última- de la primera etapa del Torneo Preparación 2018 “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay”. Tras la misma quedaron definidos todas las clasificaciones a las Copas de Oro y Plata respectivamente.

En la Zona A, jugada en el Plazaola, la igualdad entre La China y Engranaje clasificó a ambos a la Copa de Oro ya que perdió Agrario Rocamora. Fue 2 a 2 con goles de Lucas Magot y Cristian Noir para los del Frigorífico y de Rodrigo Berón y Maxi PIcart para el Mecánico. Ambos acompañarán a Atlético Uruguay, que ya estaba clasificado. El Decano logró una imponente goleada 8 a 0 sobre Agrario Rocamora para seguir con puntaje ideal en el certamen. Lo hizo con tres de Joaquín Rodríguez, dos de César Gómez, más los tantos de Mariano Torresi, Axel Rodríguez y Ángel Gómez.

En el restante partido del grupo, Lanús consiguió su primera victoria. Superó 3 a 1 a Almagro con dos goles de Matías Pedroza y el restante de Federico Salas. Para el Aurinegro marcó Iván Suárez. Ambos jugarán por la de Plata junto a Agrario.

La Zona B se desarrolló en cancha de Almagro. El partido de primera hora definió el clasificado que faltaba a la Copa de arriba. Se enfrentaron Rivadavia y María Auxiliadora. Con goles de Cristhian Saucedo y Agustín D’angelo igualaron 1 a 1. El Trico llegaba un par de puntos arriba del Rojo y logró la clasificación con el reparto de puntos, relegando a María a la Copa de Plata.

San José, ya clasificado en la fecha anterior, volvió a ganar. Lo hizo 2 a 0 sobre Parque Sur con goles de Gabriel Magot y Diego Quinteros. Mientras que Gimnasia, también clasificado una fecha antes, derrotó 1 a 0 a Atlético Colonia Elía con gol de Santiago Bonnot.

La Etapa Final del Torneo comenzará a jugarse el próximo lunes, en las próximas horas se darán a conocer las canchas y horarios.

Síntesis 5ª Fecha

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

Lanús 3 – Almagro 1

Goles: Matías Pedroza-2-, Federico Salas (L); Iván Suárez (A)

La China 2 – Engranaje 2

Goles: Lucas Magot, Cristian Noir (LCH); Rodrigo Berón, Maximiliano Picart (E)

Expulsado: Alberto Rosset (LCH)

Atlético Uruguay 8 – Agrario Rocamora 0

Goles: Joaquín Rodríguez-3-, César Gómez-2-, Mariano Torresi, Axel Rodríguez, Ángel Gómez (AU)

Árbitros: Jorge Moreno, Juan Moser y Gustavo Pérez

Zona B – Cancha: Almagro

María Auxiliadora 1 – Rivadavia 1

Goles: Cristhian Saucedo (MA); Agustín D’angelo (R)

San José 2 – Parque Sur 0

Goles: Gabriel Magot, Diego Quinteros (SJ)

Atlético Colonia Elía 0 – Gimnasia 1

Gol: Santiago Bonnot (G)

Árbitros: César Vereda, Fabián Pérez y Matías Mendoza

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 15 5 5 0 0 20 5 15 Copa de Oro 2 La China 8 5 2 2 1 7 6 1 Copa de Oro 3 Engranaje 7 5 2 1 2 8 8 0 Copa de Oro 4 Agrario Rocamora 5 5 1 2 2 3 12 -9 Copa de Plata 5 Lanús 4 5 1 1 3 6 8 -2 Copa de Plata 6 Almagro 3 5 1 0 4 4 9 -5 Copa de Plata Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San José 12 5 4 0 1 8 3 5 Copa de Oro 2 Gimnasia 11 5 3 2 0 8 5 3 Copa de Oro 3 Rivadavia 8 5 2 2 1 6 5 1 Copa de Oro 4 María Auxiliadora 6 5 1 3 1 4 4 0 Copa de Plata 5 Atlético Colonia Elía 4 5 1 1 3 3 5 -2 Copa de Plata 6 Parque Sur 0 5 0 0 5 2 9 -7 Copa de Plata

1ª Fecha

Copa de Oro

Atlético Uruguay vs. La China

Engranaje vs. San José

Rivadavia vs. Gimnasia

Copa de Plata

Agrario Rocamora vs. Lanús

Almagro vs. María Auxiliadora

Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía